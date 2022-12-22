Ресурсо- и энергосбережение – путь к устойчивому туризму

CentralAsia (KG) - Чиновники, политики всех рангов заявляют о необходимости развития туризма: туризм в нашей стране – приоритет социально-экономического развития.

В постпандемийный период наблюдается восстановление туристической активности. Однако радужные перспективы принять больше гостей-путешественников из ближнего и дальнего зарубежья, чем до пандемии, могут споткнуться о проблему неготовности инфраструктуры. При этом речь идёт не просто об обеспеченности номерным фондом, качестве транспортных услуг, практически отсутствующей индустрии развлечений, а в большей части о неготовности инженерной, коммунальной инфраструктуры к приему заявленного турпотока. В этом контексте особенно важен вопрос энергообеспечения удалённых от централизованных сетей объектов туризма.

Стремление субъектов частной деятельности быть конкурентными на региональном и мировом рынках туристических услуг есть потребность. Сегодня это невозможно без внедрения зелёных технологий и по логике это стремление должно быть поддержано государством. Быть конкурентным или не быть – каждый субъект предпринимательской деятельности решает сам, а вот приоритетной задачей ответственных за развитие экономики органов должна быть забота о конкурентоспособности отрасли. Вроде вполне понятная задача, однако, практически все программные документы содержат меры по устранению провалов и пробелов, направленных на решение прошлых проблем.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в настоящее время политики опережающего развития нет, а цели либо совсем заоблачные, либо не увязаны с ценностями потребителя, гражданина, предпринимателя. Как следствие, низко результативные. Конечно, можно и дальше продолжать заниматься отраслевым планированием развития, говорить о возможностях, придумывать различные маркетинговые мероприятия, но настало время внедрения новой модели развития. И модель эта должна быть основана на иных ценностях. Тех, которые отвечают глобальным целям устойчивого развития.

Смена приоритетов

А все почему? Часто лица, рапортующие о том, что туротрасль – это наше всё, забывают о самом главном – об обеспечении качества сервиса и соблюдении элементарных санитарных, экологических, строительных требований и норм безопасности, о необходимости использования только природоохранных технологий, оборотного водоснабжения, а также масштабного внедрения зелёных технологий. Многие специалисты и отдельные граждане проявляют обеспокоенность ростом турпотока, увеличением нагрузки на среду.

Бесконечная погоня за количеством без снижения отрицательного воздействия на природу в конечном счёте погубит и среду, и туристический бизнес. Большинство природных ресурсов ограничены, но сама природа создана и устроена так, что при разумном потреблении ресурсов можно добиться равновесия.

А каков же уровень понимания вопросов бережного отношения к окружающей среде у частного бизнеса в стране? Особенно у того, который напрямую либо косвенно зависит от чистоты воды, ледников и воздуха, леса, от уровня сохранения экосистем. Предприниматели «берут» из природы для своего производства и заработка, а возвращают ли они ей назад в должной мере то, что некогда использовали?

«В последние годы все чаще многие субъекты рынка туристических услуг продвигают зелёные туристические продукты в новом качестве: ориентированные на ценности устойчивого развития. «Продвинутые» туроператоры фокусируют свое внимание на экологичности деятельности и энергоэффективности объектов туризма, обозначенных зелёной маркировкой. «Фактически стоит задача внедрения зелёных стандартов, оценки соответствия и использования формы декларирования соответствия «Эко» стандартам. Для этого необходимо развитие саморегулирования в секторе, когда субъекты сами примут обязательства и будут отслеживать их соблюдение, - уточнил национальный эксперт Кыялбек Абибулла улуу. - Набирает обороты так называемый ответственный туризм, отражающий все эти приоритеты. В мире стал востребованным экологический туризм, заговорили не просто о «привлекательных экологически безопасных местах», но и о соответствии деятельности сектора туризма «зеленым» принципам и стандартам».

Устойчивый туризм в Кыргызстане: быть или не быть?

Сегодня понятие устойчивости в туризме включает в себя несколько аспектов: снижение углеродного следа, уменьшение воздействия на местные экосистемы, увеличение экономической пользы для местных сообществ. Важно понимание, что затраты на экологию и природоохранные мероприятия – это не просто неизбежные расходы, а инвестиции в бизнес. Именно такое отношение позволяет извлекать выгоды и получать прибыль. Инвестиции в зелёные технологии всегда окупаются, современный путешественник готов платить и за комфорт, и экологию. В нашей статье мы будем в большей мере затрагивать вопросы энергоэффективности, производства и потребления чистой энергии субъектами малого и среднего предпринимательства, вовлечёнными в туристический бизнес, предоставляющий сопутствующие услуги туристам.

Справочно: «Устойчивое развитие и устойчивый туризм – это когда ты стараешься минимизировать негативное влияние на остальные части экосистемы. В данном случае это природа, население, ресурсы, локальные правила и традиции. А значит, такое развитие невозможно без применения «зеленых мер» в туротрасли Кыргызстана, без которого невозможно обеспечить климатически устойчивое будущее».

От слов к делу

Хорошо, когда приходят на помощь. В данном случае такая помощь пришла от программы Европейского Союза «SWITCH-Asia». Как рассказала менеджер проекта Зарина Сагынбаева, запущенная программа добилась большого прогресса в области устойчивого потребления и производства (УПП) в 24 странах региона. В их число входит и КР. Мероприятие по запуску EU SWITCH-Asia в Центральной Азии состоялось 5 июля 2019 года в Бишкеке.

Сектор туризма является приоритетом SWITCH-Asia Kyrgyzstan, так как он сталкивается с многочисленными проблемами при переходе к таким моделям, которые будут иметь меньше негативного воздействия на окружающую среду, природные ресурсы и средства к существованию местных сообществ. «Для «SWITCH-Asia» важно сократить углеродный след, именно от этого зависит формирование политик и разработка отраслевых стратегий с включением «зелёных разделов» – во имя устойчивого развития, содействия экономическому процветанию и сокращению бедности, адаптации к изменениям климата в Центральной Азии, а также содействию переходу к низкоуглеродной, ресурсосберегающей и циркулярной экономике»,- прокомментировал эксперт Улук Кыдырбаев.

С 2020 по настоящее время в трех странах – Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане – реализован региональный проект «Содействие в повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ Центральной Азии» Программы ЕС «SWITCH-Asia-II». Проект делает акцент на выполнении следующих Целей Устойчивого Развития:

Цель 7 «Доступная и чистая энергия»,

Цель 11 «Устойчивые города и сообщества»,

Цель 12 «Ответственное потребление и производство»,

Цель 13 «Борьба с изменением климата».

Действуй более ответственно!

Именно такой слоган наиболее точно отражает подход Евросоюза к модели потребления и производства и предлагает проецировать свой опыт в странах ЦА. Для сектора туризма это означает развитие масштабного локального производства и потребления чистой энергии из возобновляемых источников, продвижение энергоффективности во всех структурах, как на государственном уровне, так и среди бизнес-компаний и профессионального сообщества для обеспечения энергобезопасности и энергонезависимости страны. Пока никто серьёзно не воспринимает локальные инициативы субъектов предпринимательства малого среднего и совсем мелкого бизнеса. Большинство считает, что каждый не сможет построить для себя систему, полностью покрывающую потребность, и убеждено, что это экономически нецелесообразно. Видимо, для таких граждан сидеть в ожидании чуда и прорыва в возведении больших масштабных ГЭС лучше, чем вести бизнес в своей отрасли, используя положительный опыт других стран. К примеру, по созданию потребительских энергокооперативов и получению энергии практически завтра. Именно такая кооперация граждан как энергоокоператив позволяет соединить ресурсы и создать условия для рационального использования энергии, полученной от ВИЭ. О таком прогрессивном европейском опыте рассказал Алмаз Насыров, национальный эксперт проекта «Содействие в повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ Центральной Азии».

«Растущая экономика испытывает дефицит электроэнергии. В ближайшее время прогнозируется увеличение внутреннего спроса на данный ресурс. Готова ли страна к такому сценарию?» - задается вопросом Асылбек Раджиев, исполнительный директор КАТОС. И тут же отвечает: «Очевидно, что устойчивость и конкурентоспособность могут дать снижение энерго- и ресурсопотребления объектами бизнеса. А главное – это поможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу».

Действуй в унисон!

На 26-ой сессии Конференции Сторон (КС-26) по вопросам климата в своем послании президент КР Садыр Жапаров подтвердил приверженность Кыргызской Республики духу и целям Парижского соглашения: «Наше участие в глобальной кампании по сдерживанию изменений климата будет ответственным и всесторонним в рамках ОНУВ до 2030 года. За этот период Кыргызстан ставит целью сократить выбросы парниковых газов на 44%. А к 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности».

Задача непростая, требующая многосторонних усилий. «Проект «Содействие энергоэффективности и производству возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ в Центральной Азии» вносит свою лепту в ее решение. «Его участники разные. Это международная неправительственная организация ACTED, работа которой основана на видении будущего «нулевого углерода, нулевого социального исключения, нулевой бедности, - рассказала представитель ACTED Зарина Сагынбаева, - «Аналитическим центром» проекта явился Общественный фонд BizExpert из Кыргызстана. Остальными партнерами стали Ассоциации микрофинансовых организаций (АМФО Кыргызстана, АМФОТ Таджикистана, НАМИ Узбекистана) и турсектор (узбекская Ассоциация частных туристических агентств APTA, Таджикско-Норвежский центр устойчивого развития «Tajnor», Mascontour из Германии)».

Формула работы

Финансируемый программой ЕС SWITCH Asia-II Проект на протяжении 3 лет выполнял огромную работу с правительствами трёх стран и представителями государственных органов, с бизнесом в сфере туризма, производителями и поставщиками ВИЭ и Э/Э технологий, с бизнес-ассоциациями, с местными сообществами и учел мнения всех участников в поисках адекватных и эффективных ответов на общие вызовы.

Работе мешала пандемия, менялся политический ландшафт, изменялась система государственного управления. Тем не менее, в рамках Проекта удалось оперативно провести развернутый «Анализ состояния бизнес-среды», в том числе сделать экономический анализ и оценить фактическое использование технологий ВИЭ и энергосбережения в секторе туризма и малой энергетике. Экспертная группа выявила массу проблем, как в сфере реализуемых политик, так и непосредственно в среде реального сектора. Объективным выводом стало объяснение зависимости роста энергоэффективности от собственного производства и потребления чистой энергии для своего бизнеса. Важно, что сам производитель чистой энергии основывается на совершенно новом подходе к определению энергоэффективности своего бизнеса, который можно выразить определением:

«Энергоэффективность – это рациональное использование энергоресурсов для получения необходимых видов энергии из ВИЭ, с минимальным или нулевым воздействием на окружающую среду!»

Работу Проекта поддержал и основной государственный орган, призванный содействовать развитию туристической отрасли в Кыргызстане, - Департамент туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики. Заместитель директора ДТ и руководитель Межведомственной рабочей группы Кыял Кенжематова изначально поставила задачу всестороннего рассмотрения проблем развития производства и потребления чистой энергии, роста энергоэффективности в секторе туризма, соотношения рекомендаций с целями устойчивого туризма. Экспертной группе и членам, участникам пришлось выйти за рамки отраслевого подхода, затронуть деятельность других сфер и отраслей экономики и ответить на вопросы:

«Почему нет должного развития, нет массового внедрения?»

«От кого зависит внедрение и какие ресурсы необходимо вовлекать?»

«Что мешает развитию?»

Признание масштаба проблем уже многого стоило, а многофакторный межсекторальный анализ позволил раскрыть практически все стороны существующих отношений от провалов рынка до пробелов политик. Выполненные при поддержке Проекта экспертные аналитические работы позволили выделить наиболее важные приоритеты, которые требуют решения и находятся в зонах ответственности различных органов власти и институтов.

Были выделены следующие сферы регулируемых правоотношений:

а) землепользование под размещение инженерных объектов малой энергетики на основе ВИЭ у субъектов туризма (нужны микроучастки и не нужна процедура трансформации);

б) регламентация планирования развития территорий с учетом возможностей и потребности развития и использовании ВИЭ для получения чистой энергии (правовая регламентация разрешённого использования земельных участков за пределами населённых пунктов).

Также нормативно-правовая регламентация деятельности субъектов микрогенерации отдельно обозначила проблему отсутствия должной поддержки развития использования ВИЭ непрофильными субъектами предпринимательства со стороны государства.

Продвижение технологий ВИЭ – это осознанная необходимость

По словам директора ОФ «Юнисон Групп» Нурзат Абдырасуловой, на сегодняшний день мы становимся свидетелями того, как по всему миру идет изменение климата: жара, засухи, уменьшение объема воды на ГЭС, что приводит к энергетическому кризису. Способ снизить темпы изменения климата — это переходить на альтернативные источники энергии: солнце, ветер, воду, биогаз и другие. Путем преобразования в специальных установках их энергия превращается в тепловую или электрическую энергию. Поэтому солнечные панели, коллекторы, ветровая энергетика, тепловые насосы актуальны и в сфере туризма. Однако тенденция использования альтернативных источников энергии в стране составляет всего 1% от общего энергетического баланса».

«Это ничтожно мало, - считает руководитель «Центра ВИЭ КР» Татьяна Веденева, - Хотя есть и потенциал для использования ВИЭ. Есть и отечественные разработки, использующие энергию солнца, ветра, биомассы, малых водотоков. Есть и предприятия по производству биоустановок».

«Пора задуматься об экономии, - считает Гулзат Коконбаева, главный специалист сектора ВИЭ и энергосбережения МЭ КР, - То есть проанализировать основные «болевые точки» турсектора, максимально влияющие на затраты малого и среднего бизнеса».

Не благодаря, а вопреки

Благодаря значительному потенциалу для развития проектов в области устойчивого развития мы можем экономить невозобновляемые ресурсы и при этом получать приличную экономию финансов. Но мы вопреки этим возможностям, говоря об «озеленении» бизнеса, все продолжаем цепляться за «коричневые энергетические ресурсы».

У экономистов есть одно расхожее выражение: «Не держите все яйца в одной корзине». Оно очень точно описывает сложившуюся сегодня в энергосекторе ситуацию. Учитывая прогнозы экологов о том, что к 2100 году Кыргызстан может потерять большую часть своих ледников, вообще акцент только на развитии гидроэнергетики не представляется дальновидным. Другие ресурсы ВИЭ смогут стать той самой искомой альтернативой. Но вот станут ли – это зависит практически от всех и потребителей, производителей и просто граждан. Объективной экономической целесообразностью является применение гибридных технологий, гибридных систем энегообеспечения, теплонасосов за счёт преобразование ВИЭ.

Парадокс!

У нас солнце светит почти 300 дней в году, но «карман оно не греет?! «А ведь солнечная энергия может покрыть потребности в горячей воде на 90% в течение 8-9 месяцев, в отоплении до 50% в отопительный период; может обеспечить резервным электроснабжением до 30% сельчан, сэкономить традиционное топливо и обеспечить электроснабжение всех малоэнергоемких потребителей, расположенных в децентрализованной зоне, - говорит независимый эксперт Ражап Баялиев.

Можем зарабатывать деньги из ветра, но пускаем деньги на ветер?! «Энергия ветра может обеспечить электроэнергией бытовых потребителей, покрыть до 5-7% потребности в электроэнергии сельского населения, обеспечить дополнительный полив сельхозугодий благодаря использованию ветровых гидронасосов там, где часто дуют ветра, - говорит энергетик Эмиль Турсунов. - На рынке невозможно приобрести малогабаритный ветрогенератор, при этом есть патентованные изобретения, но нет производства».

«Лежит – пахнет, - показывает на органические отходы животноводства специалист по биогазовым установкам Алексей Веденев, - А могло бы и двойную пользу приносить: биомасса может обеспечить 30% сельских жителей в бытовом газе, одновременно удобрит 1 млн 300 тысяч га пахотных земель, поднимет урожайность полей на 15-20%, снизит выбросы СО2 и СН4 на 100 млн м3 и снизит потребление традиционного топлива».

Кстати, межведомственной рабочей группой были проработаны возможности использования мобильных биогазовых установок и систем хранения и локального потребления газа (газгольдеры). Фактически можно говорить о том, что наука и техника, технологии должны приносить выгоды, а данный подход, основанный на понимании ценностей потребителя в цепочке добавленной стоимости от переработчика отходов в ресурс – биогаз, может стать приоритетным. Либо мобильная переработка, либо сочетание мобильности газгольдера и производства. Модель полностью клиентоориентированная, установка следует за сырьём, а газ едет к потребителю.

И опять незадача! Все бы было хорошо, да проблема системы технического регулирования, обеспечения безопасности выходит за пределы национального уровня. «Это создаёт большой временной лаг в принятии соответствующих решений, мешая развитию и внедрению технологий», - объяснил национальный консультант проекта «Содействие в повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ Центральной Азии» Узак Кыдырбаев, и добавил, что в стране ранее активно использовались системы локального газоснабжения (газгольдеры), были они и в Бишкеке.

«Малые водотоки через микроГЭС в состоянии дать техническую выработку до 5-8 млрд кВт.ч. В нашей стране 172 разных малых водотока с расходом воды 0,5¸50 м3/сек. Если сегодня осуществить строительство 92 малых ГЭС общей мощностью 22 МВТ, то себестоимость полученной энергии будет составлять 8¸28 тыйын/кВт.ч. Срок окупаемости микроГЭС небольшой: максимум 7-10 лет при тарифах 1,0¸1,5 цента»,- говорит эксперт Алайбек Обозов. Так что это не вода утекает – это утекают от нас недостающие киловатты и деньги.

«Мобильные микроГЭС – это несерьёзно», - рассуждают энергетики, заявляя, что дефицит генерации не может быть покрыт и уверяют, что только эффект масштаба позволяет иметь разумную окупаемость инвестиций. Очевидно, что цели и модель развития энергосектора сегодня никак не ориентирована на децентрализацию и даже входит в некое экономическое противоречие между производителем-продавцом энергии и самостоятельными производителями, сокращающими покупку из традиционных источников.

Интересным выводом в Дорожной карте была рекомендация рассмотреть целесообразность развития энергосектора на основе смешанной модели (централизованной с элементами децентрализации генерации). Следует отметить, что принятый закон «О ВИЭ» в середине 2022 года заложил основы развития децентрализации, локальной генерации и потребления. Также важно, что также позиция невмешательства в деятельность субъектов, производящих чистую энергию из ВИЭ для собственного потребления, нашла отражение в этом законе.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих?

Созданная Межведомственная рабочая группа (МРГ) из 28-ми профильных специалистов, экспертов, представителей бизнес сообщества, региональных представителей правительства (кабмина) и т.д. выполнила солидную исследовательскую работу; провела оценку и анализ законодательства, а также оценку результативности воздействия реализуемых программ и стратегий, экспертные консультации. Было организованно и проведено 11 публичных заседаний Межведомственной рабочей группы, где была предоставлена возможность выступить заинтересованным сторонам. Были долгие обсуждения и споры. Особым камнем преткновения оказался нормативный параметр определения что такое «микрогенерация», как измерять, ограничивать или нет мощность, как привязать к существующим стандартам. Важным для проработки МРГ был инициированный представителем аппарата полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области вопрос «о масштабном применении технологий использования гидро- и геотермальных ресурсов для получения тепла, горячей воды в целях удлинения сезона и круглогодичного функционирования объектов туризма, снижения нагрузки на электрические сети».

«В итоге нашей работы были рассмотрены 80 НПА, 5 программных документов и 5 НПА, инициированных другими ведомствами. Результатом стала разработка «Дорожной карты» в целях развития зелёного туризма, а также для внедрения энергообеспечения объектов туризма за счёт производства чистой энергии из ВИЭ, роста энергоэффективности, снижения выбросов в секторе туризма», - говорит исполнительный директор АЦ «BizExpert» Андрей Догадин.

Дорожная карта содержит рекомендации по решению проблем и исключению барьеров развития производства и потребления чистой энергии в туристическом секторе, развития микрогенерации на основе ВИЭ у субъектов ТОС. Впервые предлагались подходы от непрофильного сектора наряду с энергосектором. Уже не скрыть, что ситуация сегодня с энергообеспечением в целом плохая по стране, практически утрачены подходы развития энергоснабжения в отраслях: нет мощностей и нет ресурсов на их прирост, и поэтому обеспечение своих потребностей у сообществ осуществляется по принципу «Помоги себе сам»!

«Желание у субъектов турбизнеса быть конкурентоспособными заставляет их искать разные пути использования «зелёной» энергетики через призму развития видов предпринимательства, не имеющих отношения к энергосектору. Именно микрогенерация для себя или создание локальных систем энергообеспечения в туристическом кластере сегодня может стать той самой спасительной соломинкой для ММСБ», - говорит президент Объединения юридических лиц «Ассоциация малых ГЭС» Эльвира Боромбаева.

От экологических вызовов к практическим действиям

Программа развития туризма содержит задачу предоставления разных видов туристических услуг и улучшения сервиса, а для этого – развития инфраструктуры туризма, в том числе и энергообеспечения объектов туризма на уровне ТОС. Однако ранее не была выявлена предпринимательская инициатива использовать ВИЭ и не были идентифицированы проблемы, определены потребности в секторах экономики. Поэтому так и не был реализован пункт «Программы Развития зелёной экономики», где одной из задач ставилось развитие микрогенерации в туризме и получение устойчивых выгод.

Высший пилотаж – это когда все энергоэффективные технологии объединяются и появляется «умный дом». Но для этого необходимо внести дополнение в отраслевое законодательство норм и положений «О гибридных технологиях»; разработать проект закона «О развитии микрогенерации»; принять ряд других программных мер, направленных на поддержку производителей чистой энергии и поставщиков энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Тех, от которых зависят развитие, а, следовательно, сокращение выбросов, устойчивость локального энергоснабжения и продвижение как внутреннего туризма, так и работающего на прием.

«Зачем внедрять устойчивые практики и говорить о них? Это экономия затрат + добавление ценности турсервису + присоединение к растущему тренду экотуризма + повышение удовлетворенности сотрудников компаний + соблюдение принципов «озеленения» ММСБ для получения большей выгоды и для будущих поколений»,- отмечают представители Ассоциации «JIA». Одновременно предприниматели сетуют на нехватку профессиональной информации о ВИЭ среди предпринимателей, не видят поддержки от госорганов для внедрения циркулярной экономики.

Предприниматель Игорь Егоров особо подчеркнул тот факт, что благодаря вовлечению в Проект микрофинансовых организаций, удалось выявить возможности устойчивого финансирования и поиска ресурсов для финансирования «зеленых» проектов. «А это очень важно для внедрения ВИЭ!»- говорит он.

«Проблем много, их все не перечесть так быстро. Важно то, что Проект серьезно работал над совершенствованием нормативной правовой базы и пытался построить очень нужный сегодня диалог между бизнесом и государственными органами с целью найти возможные механизмы внедрения и более масштабного использования ВИЭ, - оптимистично настроена председатель Ассоциации ВИЭ КР Элеонора Казакова, - Результаты мы увидим, я уверена, в ближайшей перспективе. Это уже вошло в нашу жизнь. С каждым годом установки, использующие возобновляемые источники энергии, все чаще находят применение у разных слоев населения».

Простой анализ Интернет ресурсов в зоне kg позволяет сделать вывод о том, что технологии вошли на наш рынок; предложение оборудования, систем возросло и появляются сервисные услуги.

А что в сухом остатке?

Пожалуй, это документ «Белая книга», отражающий все то, что наметили члены МРГ для реализации поставленных целей – развития массового производства чистой энергии от уровня домохозяйств до субъектов предпринимательства. Конечно, часть задач уже выполняется, но впереди еще нерешенных много.

Важно, что они уже четко обозначены. Прежде всего – направление адресных мер государственной поддержки субъектам предпринимательства, от которых зависит внедрение производства и потребления чистой энергии. Пока что реалии таковы, что только субъекты энергосектора и субъекты предпринимательства, специализирующиеся на производстве и реализации энергии, являются бенефициарами господдержки. Регулятивные политики также имеют пробелы и барьеры для желающих внедрять технологии ВИЭ и ЭЭ для получения выгод. Также представители туризма на основе ТОС, несмотря на большую заинтересованность в развитии устойчивого туризма, продолжают по инерции оставаться в категории потребителей энергии, а не заинтересованных субъектов. Тем самым они практически не могут повлиять на государственную политику развития малой энергетики.

«Белая книга» также содержит ряд рекомендаций в проект закона «О туризме» и отраслевой программы Стратегии развития туризма до 2026 года; рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы и регулированию отношений при реализации излишков третьим лицам через централизованную энергосистему. Для программирования развития, внедрения технологий ВИЭ и Э/Э предстоит задуматься над разработкой программы развития микрогенерации, предполагается, что в проект закона «Об энергетике» в новой редакции будут включены процедуры и не будут приняты положения, ограничивающие инициативу получать и потреблять энергию из ВИЭ.

Словом, члены МРГ показали на деле, а не только на словах, свою плодотворную деятельность на благо продвижения возобновляемых источников энергии в Кыргызской Республике. Теперь нужны конкретные шаги в этом направлении от лиц, принимающих решения.

Общественный фонд «БизЭксперт»

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