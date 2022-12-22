В Ташкенте состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева. Фото, видео

CentralAsia (UZ) - В международном конгресс-центре в Ташкенте состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Казахстана, пребывающего в Узбекистане с государственным визитом.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев поднялись на специальный подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Казахстана.

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«Командир подразделения почётного караула отдал рапорт, после чего главы двух государств обошли строй и поприветствовали военнослужащих караула, отдали дань уважения государственному флагу Республики Узбекистан», – говорится в сообщении.

Далее лидеры представили друг другу членов официальных делегаций.

После совместного фотографирования главы государств перешли в зал для проведения переговоров в узком формате.