В Ташкенте состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева. Фото, видео

- Узбекистан, политика
- 14:42, 22 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - В международном конгресс-центре в Ташкенте состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Казахстана, пребывающего в Узбекистане с государственным визитом.
По данным пресс-службы главы Узбекистана, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев поднялись на специальный подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Казахстана.
«Командир подразделения почётного караула отдал рапорт, после чего главы двух государств обошли строй и поприветствовали военнослужащих караула, отдали дань уважения государственному флагу Республики Узбекистан», – говорится в сообщении.
Далее лидеры представили друг другу членов официальных делегаций.
После совместного фотографирования главы государств перешли в зал для проведения переговоров в узком формате.