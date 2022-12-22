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Токаев и Мирзиеев посетили мавзолеи Шайха Хованди Тахура и Тулебия в Ташкенте. Фото, видео

CentralAsia (UZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в соответствии с программой пребывания в Узбекистане вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым посетил расположенные в Ташкенте мавзолеи Шайха Хованди Тахура и Тулебия.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, ученый и суфий Шайх Хованди Тахур, живший в XIV веке, был продолжателем учения Ходжи Ахмада Яссави. Осуществляя научно-просветительскую и общественную деятельность, он остался в памяти народа как один из мудрейших людей.

«Со временем мавзолей стал окружаться усыпальницами и других ярких исторических личностей. В частности, в XVII веке здесь был погребен Тулебий, один из самых почитаемых сыновей казахского народа, также известный как «Калдыргач-бий». Он был одним из великих биев (судей) и авторов свода законов «Жеты Жаргы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расположенные рядом, эти мавзолеи являются очередным свидетельством многовековых уз, общности истории и ценностей узбекского и казахского народов.

Глава Казахстана был подробно ознакомлен с историей мавзолеев и проведенной работой по благоустройству данных святынь. Были прочитаны суры из Корана и дуа.

«Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность президенту и всему народу Узбекистана за бережное отношение к историко-культурному наследию двух братских народов», – заключили в пресс-службе.

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