МИД Казахстана заявил о релокации 21 компании из России

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CentralAsia (KZ) - Казахстан направил предложения о релокации 362 иностранным компаниям, которые ушли с российского рынка. Как сообщил в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, 62 компании ответили согласием, а 21 – уже переехала.

«С начала военных действий в Украине и с начала объявления официальных санкций в отношении российской экономики нами было определено 362 компании, которые в открытых источниках объявили о своем уходе, либо сокращении своей деятельности на российском рынке. 362 компании – это иностранные компании, которые вели свою деятельность в России для нас представляют интерес», - сказал Айдаров.

С этим количеством компаний Казахстан ведет переговоры с начала марта. По его словам, этот список постоянно уточняется, так как часть сразу ответила отказом, часть ответили, что будут следить за развитием событий, а 62 компании дали положительный ответ о готовности рассматривать нашу страну в качестве альтернативной площадки.

«О чем это говорит? Если ранее компании, которые хотят присутствовать на евразийском рынке, торговать, работать, продавать свои товары здесь, выбирали в качестве головных офисов Москву, Санкт-Петербург в силу того, что российская экономика в 10 раз больше нас, то сейчас, ввиду санкций, им приходится выбирать другие города, и мы предлагаем альтернативы – Астана и Алматы. На сегодняшний день 62 компании отозвались, 21 проект уже релоцировался», - заявил замминистра иностранных дел.

В их числе, отметил Айдаров, Honeywell International – американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации, компания TikTok, которая открыла региональный офис, компания Indriver, австралийская компания Fortescue Metals Group, которая «полностью свернула свои проекты в Российской Федерации и теперь основной акцент по производству зеленой энергетики, зеленого водорода также делает на Казахстане». Также свои сервисные центры из России в Казахстане переносит французская компания Alstom.

Замминистра также добавил, что Казахстан не предоставляет никаких специальных условий для релоцируемых компаний, и работать они будут в общем правовом поле.

12 декабря премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстан релоцированы 19 иностранных компаний, работа в этом направлении продолжается. Ранее премьер-министр заявлял о намерениях 56 международных компаний релоцировать свой бизнес из России в Казахстан. Он говорил, что полная договоренность об этом достигнута с компаниями Honeywell, InDriver, Fortescue, Marubeni и рядом других.

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