«Назарбаев Фонд» отозвал иск к журналистам-расследователям из OCCRP

CentralAsia (KZ) - Назарбаев Фонд, управляющий Назарбаев Университетом и Назарбаев Интеллектуальными школами, отозвал свой иск в американский суд к Центру исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), поданный после публикации масштабного расследования о деятельности фондов, учрежденных бывшим президентом Казахстана, передает «Власть».

Суд не дошел до рассмотрения дела по существу, стороны успели обменяться письменными замечаниями, сообщили Власти в OCCRP.

Отзыв иска не означает, что он не может быть подан снова в будущем.

В своем иске Назарбаев Фонд настаивал на том, что расследование, которое OCCRP провела вместе с Властью и кыргызским изданием Kloop, содержит клевету, а также требовал компенсации в размере $100 тысяч. OCCRP настаивал на корректности публикации.

Иск был подан в конце сентября в суд штата Мэриленд.

Расследование «Миллиарды Назарбаева» показало, как сеть фондов, учрежденных бывшим президентом Казахстана, контролирует активы на сумму более $8 млрд. и они включают в себя банки, финансовые, инвестиционные и страховые отели, частный самолет и другое.

Деятельность Назарбаев Фонда регулируется специальным законом, который защищает его не только от расследования деятельности, но и от публикации финансовой и прочей отчетности. При этом известно, что Назарбаев университет и Назарбаев интеллектуальные школы получают из бюджета Казахстана миллиарды тенге ежегодно.

В самом Назарбаев Фонде и связанных с ним структурах неоднократно утверждали, что являются «классическим endowment» - структурой, созданной для поддержки работы университета, которая аккумулирует средства для его развития. При этом Назарбаев Фонд отвергает, что бывший президент может влиять на решения фонда, а также использовать каким-либо образом его активы. Назарбаев является не только учредителем фонда, но и председателем высшего попечительского совета.

Аналогичные иски о клевете «Назарбаев фонд» также подал против базирующегося в Лондоне Бюро журналистских расследований, британских изданий OpenDemocracy и The Telegraph. В обжалуемых статьях сообщалось о финансовых связях между компанией Jusan, «Назарбаев фондом», самим Назарбаевым и членами его семьи. Адвокаты истца утверждали, что в них также содержалась неверная и клеветническая информация.

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