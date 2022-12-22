В Узбекистане гражданам, направляющимся в трудовую миграцию, будет выплачиваться компенсация

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в соответствии с постановлением президента компенсация будет выплачиваться гражданам, вставшим на учет в программном комплексе трудовой миграции lаbоr-migrаtiоn, изучившим профессии или иностранные языки и направляющимся в трудовую миграцию в организованном порядке.

При этом компенсация выплачивается:

на покрытие расходов, связанных со сдачей экзаменов по иностранному языку или профессиональной квалификации, при их успешной сдаче - до 3-кратного размера БРВ (900 тыс. сумов ($80), с 1 июня 2022 года);

на покрытие расходов, связанных с приобретением билета, - до 2-кратного размера БРВ (600 тыс. сумов ($53), с 1 июня 2022 года);

в целях покрытия расходов, связанных с оформлением «рабочей визы» для работы в развитых странах – до 5-кратного размера БРВ (до 1 млн 500 тыс. сумов ($133), с 1 июня 2022 года).

Гражданин, направляющийся в трудовую миграцию, обращается дистанционно или напрямую в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции РУз и его региональные отделения через программно-аппаратный комплекс трудовой миграции lаbоr-migrаtiоn. Заявление будет рассмотрено Агентством по иностранной трудовой миграции в течение 1 рабочего дня.