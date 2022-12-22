Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации общей границы

CentralAsia (UZ) - Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в четверг подписали договор о демаркации общей границы, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Токаев 21-22 декабря находится с госвизитом в Узбекистане.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы – договор о союзнических отношениях и договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы», - говорится в сообщении

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.