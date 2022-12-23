Монголия может создать динамичный и инклюзивный рынок труда с лучшими рабочими местами, — Мара Уорвик, региональный директор ВБ

CentralAsia (MNG) - Рынок труда Монголии значительно расширился за последние два десятилетия, при этом занятость выросла на 50 процентов. Ее рабочая сила также становится все более образованной: доля населения в возрасте 25 лет и старше с высшим образованием теперь напоминает долю в странах с высоким уровнем дохода. В настоящее время в сельском хозяйстве работает меньше людей, и все больше и больше людей работает в сфере услуг, что является признаком развития. Эти изменения предполагают, что Монголия имеет динамичный и разнообразный рынок труда с большим количеством хороших рабочих мест.

Однако некоторые индикаторы говорят об обратном. Большинство рабочих мест, созданных в последние годы, были в низкооплачиваемых секторах. Экономика, включая экспорт, все больше зависит от добычи полезных ископаемых, сектора, который не очень трудоемок и в котором занято очень мало людей. Участие в рабочей силе также снижается за последнее десятилетие, особенно среди женщин, и высок уровень безработицы, особенно среди молодежи. К этому следует добавить тот факт, что к 2030 году 14 процентов населения, как ожидается, будет старше 65 лет, что вызывает опасения по поводу устойчивости пенсионных систем и расходов на здравоохранение.

Как Монголия может создать более динамичный и инклюзивный рынок труда, который лучше удовлетворял бы потребности ее экономики и общества? На прошлой неделе я имела честь посетить Монголию и обсудить эти вопросы с ключевыми заинтересованными сторонами в стране. Эти вопросы также находятся в центре внимания недавней Диагностики рабочих мест Всемирного банка в Монголии, в которой определены две основные проблемы для страны: во-первых, создать больше рабочих мест лучшего качества, которые также более диверсифицированы по секторам, чем в недавнем прошлом; и, во-вторых, развивать более инклюзивный рынок труда, в котором поощряется участие большего числа женщин и который привлекает больше молодых людей и городских жителей на рынок труда.

Для решения этих проблем необходимо устранить несколько ключевых ограничений.

Во-первых, спрос на рабочую силу должен быть более динамичным. Это потребует усиления макроэкономического и фискального управления для поощрения притока устойчивых инвестиций, необходимых для создания рабочих мест. Деловую среду необходимо будет сделать более благоприятной для динамичного и инновационного частного сектора, который потребует высококачественной рабочей силы. Среди способов сделать это — обеспечение большей стабильности в политической и нормативно-правовой среде, установление эффективного диалога между государственным и частным секторами для выявления важнейших регуляторных ограничений и создание справедливой, конкурентной деловой среды, которая способствует росту инновационных и производительных фирм. Также будет важно диверсифицировать экспорт за пределы сырьевого сектора и способствовать созданию рабочих мест в новых секторах экономики с меньшей волатильностью.

Во-вторых, необходимо будет повышать квалификацию рабочей силы страны. Это будет включать повышение качества и актуальности существующей системы развития навыков. Несмотря на то, что Монголия является высокообразованной страной, недавние выпускники испытывают трудности с поиском работы, отчасти потому, что у них нет навыков, востребованных на рынке труда. Это включает в себя социальные навыки, такие как умение работать в команде и коммуникативные навыки, но есть и несоответствия в отношении области обучения. Еще одним способом повышения квалификации рабочей силы является устранение барьеров при трудоустройстве, с которыми сталкиваются получатели социальной помощи, а также женщины. Этого можно добиться с помощью эффективных активных программ на рынке труда, а также путем предоставления стимулов к работе, а также доступа к уходу за детьми и другим социальным услугам.

Наконец, необходимо будет улучшить функционирование рынка труда с использованием комплексной информационной системы рынка труда. Такая система позволит работодателям, лицам, ищущим работу, студентам и политикам получать своевременную и точную информацию о состоянии рынка труда, рабочей силе и спросе на рабочую силу и навыки. Такая информация позволит как работодателям, так и соискателям сделать более осознанный выбор, что приведет к более эффективному рынку труда, на котором люди приобретают наиболее востребованные навыки, а работодатели могут использовать рабочую силу, которая больше соответствует их потребностям.

Недавно запущенная платформа eJOB, разработанная при поддержке Всемирного банка, позволяет работодателям размещать списки вакансий, а соискателям — искать работу и подавать заявки на нее. Это важный шаг в правильном направлении, но обеспечение того, чтобы все частные и государственные заинтересованные стороны получали пользу от качественной информации, предоставляемой системой, потребует непрерывных усилий в долгосрочной перспективе.

Наконец, необходимо более строго соблюдать правила рынка труда; следует пересмотреть продолжительность и размер пособий по страхованию от безработицы, чтобы увеличить щедрость на основе тщательной актуарной оценки.

Таким образом, чтобы сделать рынок труда Монголии более динамичным и инклюзивным, потребуется подход «всего правительства», при котором несколько экономических и социальных агентств будут играть важную роль в преодолении ограничений спроса и предложения в тесном сотрудничестве с частным сектором. По мере того, как создается больше рабочих мест лучшего качества, а рынок труда становится более инклюзивным для определенных групп, таких как женщины и молодежь, можно ожидать, что Монголия будет иметь более благоприятные экономические перспективы, в то же время позволяя большему количеству людей и семей повышать свое благосостояние.

Мара Уорвик, директор представительства Всемирного банка в Китае и Монголии и директор в Корее.

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