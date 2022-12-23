Монгольский художник Чадраабал получил международную художественную премию «Academia Italia in Arte Nel Mondo»

CentralAsia (MNG) - 3 декабря 2022 года лауреат премии Союза художников Монголии Чадраабал Адъяабазар, лауреат премии Союза художников Монголии, член Совета директоров Ассоциации художников Азии, глава Совета в Монголии, был удостоен «Academia Italia in Arte Nel Mondo» награды «Международная художественная премия» имени Менелао, царя Спарты в греческой мифологии.

Награда была вручена в фойе театра Политеама в Лечче, Италия, в знак признания серии работ Чадраабала «Бесконечный источник-духовное развитие-эволюция». Это первый раз, когда монгольский художник был удостоен награды «Международное отделение искусства».

Ранее эту награду получали всемирно известные звезды, в том числе Ричард Бертон, Софи Лорен, Энтони Куинн, Лайза Миннелли, Шарлотта Рэмплинг, Марчелло Мастроянни, Глория Суонсон, Джеймс Мейсон, Ингрид Бергман, Жанна Моро и Ален Делон. Каждый год «Academia Italia in Arte Nel Mondo» награждает отдельных художников, которые внесли художественный вклад в общественное образование и права человека в международном искусстве, культуре и науке.

В 2022 году художник А. Чадраабал представил серию «Синие лошади» на 30-й международной выставке «SALON INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN», в которой в Carrousel du LOUVRE приняли участие 130 художников из 38 стран и 54 международных художественных галерей. Также экспонировал серию «Existence-2022» на международной выставке «BIENNALE ARTBOX EXPO» — Globalize the Artworks International в Венеции, Италия, и серию «Evolution» на совместной выставке программы арт-проектов, организованной международной арт-организацией «АRTBOX» Швейцарской Конфедерации.

Также обложку октябрьского номера международного журнала «World Art» украсила картина А. Чадраабала «Эволюция» /2022. Масло на холсте. 200x250 см/, которая участвовала в международной выставке, проходившей в Цюрихе, Швейцария.

Кроме того, его серия «INFINITE SOURCE» была представлена на совместной выставке «We Contemporary-2022» 100 художников из 30 стран, организованной итальянским международным арт-пространством «MUSA», и вошла в десятку лучших художников.

Более 10 лет А. Чадраабал оттачивал свое художественное мастерство, создавая произведения искусства, в которых особое внимание уделялось животным, таким как лошади, быки и верблюды, за что он получил широкое признание и признание многих. Свои основные сюжеты художник рассматривает как средство символизации взаимодействия природы и человека, ветра и воздуха с человеческим духом. Родившийся в 1979 году в городе Зуунмод аймака Төв, он провел свое детство в окружении сельской местности, природы и кочевой культуры, которая во многом вдохновила и сформировала его творчество.

После окончания Государственного педагогического университета в 2001 году по специальности «Изобразительное искусство» Чадраабал успешно создал и представил свои работы на более чем 15 персональных выставках в Монголии, Франции, Германии, Китае, Корее, России, Австралии и ОАЭ, а также в участие в более чем 50 совместных выставках, организованных в Монголии, Японии, Румынии, Сингапуре, Китае, России, Бангладеш, Таиланде, Тайване, Германии и Франции.

Участвуя во многих мировых выставках и привлекая внимание европейских художников, он стал лауреатом премии 2022 года и стал почетным членом 2023 года.

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