Состоялась церемония гашения почтовой марки «860 лет со дня рождения Чингисхана»

CentralAsia (MNG) - Торжественная церемония состоялась в музее Чингисхана, Улан-Батор.

6 наименований на тему «860 лет со дня рождения Чингисхана» к историческому юбилейному году, один блок марок включает золотую монету Чингисхана, золотого Гэрэгэ (Золотая Пайдза), иллюминированную статую книги, Девяти белых бунчуков, первую марку с портретом Чингисхана, Музея Чингисхана, и портрета Чингисхана.

Впервые в истории Почты Монголии четыре именные марки были выпущены в обращение в 1962 году к 800-летию со дня рождения Великого Чингисхана. После этого, шестьдесят лет спустя, были выпущены такие марки, как к 830-й, 840-й, 850-й и 860-й годовщине со дня рождения Чингисхана, 800-й, 810-й годовщине коронации Чингисхана и 750-й, 770-й, 780-й годовщине книга «Сокровенное сказание монголов».

Памятная почтовая марка, посвященная «860 летию со дня рождения Чингисхана», станет ценным экспонатом в собраниях филателистов, а также займет почетное место в музее Чингисхана.

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