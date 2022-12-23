Монгольский стартап успешно работает в Индонезии

Хангал Нэргуй

CentralAsia (MNG) - Хангал Нэргуй, основатель компании «Storepay», работает в сфере бизнеса 12 лет. Директор Хангал, издававший спортивный журнал и начавший свой первый бизнес еще будучи школьником столичной средней школы №1, сейчас работает в финтех-индустрии.

«Storepay», начавшая с нуля три года назад, сейчас обслуживает более 400 000 человек. 50-60 процентов из них являются активными пользователями. Загрузка приложения Storepay составляет 583 тысячи.

«В 2020 году мы создали материнскую компанию Storepay Holding в Сингапуре и перешли на международную корпоративную структуру. Наш филиал в Монголии стал 100% дочерней компанией этой компании. Затем мы по отдельности изучали страны Юго-Восточной Азии. В исследовании, проведенном в Лаосе, использование мобильных телефонов и доступ к финансовым услугам с помощью мобильных телефонов были низкими. Также из-за того, что она отставала от нашей страны в плане развития, мы отказались от плана выхода на этот рынок в пробном порядке. Итак, мы решили работать в Индонезии по тому же принц ипу, что и в Монголии. Мы провели исследование рынка, конкурентов и правовой среды в стране, получили услуги консалтинговых компаний и утвердили наш маркетинговый план. Создана компания "Storepay Fintech Indonesia", получены документы и учреждено юридическое лицо. Я не могу поехать в эту страну и пощупать рынок, поэтому выбрал себе регионального менеджера из индонезийцев. Я рад, что выбрал опытного человека по онлайн-интервью. Индонезия — одна из крупнейших стран Юго-Восточной Азии с населением 270 миллионов человек. В стране есть компании, которые работают аналогично нашей. Электронная коммерция составляет лишь 10-15 процентов всех покупок в мире. Культура и привычка классического шоппинга никогда не исчезнут. Мы также ориентируемся на индонезийских поставщиков медицинских и косметических услуг. К 2025 году объем продаж нашей компании в Индонезии составит 30 миллионов долларов США в месяц. Нам это кажется большим числом, но на рынке этой страны оно считается низким. В Индонезии через два года мы можем иметь ежемесячный объем продаж в размере 30 миллионов долларов США. До 2025 года мы сосредоточимся на создании нашей экосистемы.В прошлом месяце мы заработали 3 миллиона долларов США. Если в Монголии проживает 3 миллиона человек, то один доллар США на человека. Это неплохой показатель для начинающей компании.

Мы перенесем этот опыт в Индонезию и привлечем дополнительные инвестиции. Планируется расширение деятельности. Наш токен SPC является для нас большим преимуществом. На рынке Индонезии есть большой рынок, где люди очень интересуются криптовалютами. Также очень мало криптовалют, интегрированных с финансовыми услугами, поэтому результаты исследования показывают, что привлекут внимание 20-25-летних», — говорит Хангал Нэргуй.

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