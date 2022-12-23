Посол Монголии Гэрэлмаа Даваасурэн вручила верительные грамоты Папе Франциску

CentralAsia (MNG) - 15 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии при Святом Престоле Гэрэлмаа Даваасурэн вручила верительную грамоту Папе Франциску.

По этому случаю она передала приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Святейшему Патриарху и обменялась мнениями о текущем состоянии отношений и сотрудничества между Монголией и Святым Престолом, а также о перспективах на будущее.

Посол Гэрэлмаа Даваасурэн с главой правительства Святого Престола кардиналом Питером Паролином, заместителем премьер-министра и архиепископом Эдгаром Пенья Парра, государственным секретарем по связям с зарубежными странами или министром иностранных дел Полом Ричардом Галлахером, соответственно, встретились и обменялись мнениями по дальнейшее расширение отношений между двумя странами, которое восходит к 13 веку.

В этом контексте стороны договорились прод олжить исследовательскую работу по выявлению фактов и источников, связанных с историей Монголии, хранящихся в архивах и библиотеках Ватикана, а также поддержать подготовку молодых кадров в сферах здравоохранения, образования и гуманитарной деятельности. Они также обсудили возможности сотрудничества по таким глобальным вопросам, как изменение климата, бедность и гуманитарное сотрудничество.

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