Утверждено постановление ВГХ «О проведении совещательного опроса» с гражданами

CentralAsia (MNG) - 22 декабря Общее заседание Великого Государственного Хурала (парламента) утвердило постановление ВГХ «О проведении совещательного опроса».

В связи с принятием постановления выступил Спикер Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатар.

«…Утверждено постановление о проведении консультативного опроса, чтобы поговорить с людьми, выслушать их мнения, донести до них информацию, совместно обсудить и решить проблему определения новой перспективы развития. Социально-экономические насущные и накопившиеся проблемы страны должны быть выявлены и аккумулированы, и должны консультироваться с гражданами о путях их решения, порядке очередности и решениях, которые необходимо принять. При этом необходимо обеспечить возможность и участие для представления 3,4 миллиона жителей Монголии, 300 000 скотоводов, а также профессий и групп по интересам, таких как учителя и врачи. Предоставив им сбалансированную информацию и сделав их осведомленными, мы проведем консультацию и определим проблемы, с которыми сталкивается страна».

Организация консультативных опросов Консультативный совет будет создан без участия государственных или политических деятелей, но с участием видных ученых, людей, способных решать проблемы, знающих людей, гражданского общества и частного сектора. Также для того, чтобы заслушать исследования и выводы ученых, совместно с Академией наук будет организована научная конференция, а также проведена национальная конференция общественного согласия.

«Мы монголы. В духе Монголии, ради будущего Монголии мы приняли сегодняшнее решение обсуждать и консультироваться друг с другом на нашем родном монгольском языке. Мы должны уметь. Великий Государственный Хурал принял резолюцию искать примирения, добиваться прав, строить справедливость и здоровую систему, не конфликтовать и не быть оппозиционной силой, не разделяться, не терять единства и не наносить ущерб нашей безопасности...», — сказал Гомбожавын Занданшатар.

«Я призваю депутатов ВГХ и весь народ поддержать это и принять активное участие», — сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ ВГХ.

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