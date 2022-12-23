Проект по улучшению английского языка готов к реализации по всей Монголии

CentralAsia (MNG) - В период с января по июнь 2023 года более 400 000 учащихся VI-XII классов государственных общеобразовательных школ улучшат свои знания и практическое использование английского языка, а также повысят квалификацию более 3 000 учителей английского языка. При этом проект будет предоставлять контент, специально разработанный Оксфордом, с помощью технологий на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, будет создан большой объем данных, которые помогут определить оптимальную политику, направленную на обеспечение равных возможностей для каждого школьника, снижение рабочей нагрузки и расширение прав и возможностей учителей, а также неуклонное повышение общего уровня образования на английском языке, а также окажут дальнейшую поддержку политикам.

Приложение ASTRID, используемое в проекте, требует минимального использования Интернета.

Школы, участвующие в конкретных программах, и учителя, проходящие обучение в рамках «Меры по продвижению изучения английского языка для всех», не будут включены в этот проект.

Академия «Гурэн», исполнитель проекта, договорилась о проекте на сумму 17 миллионов долларов США с американо-шведской компанией Astrid с целью улучшения доступа к образованию.

На первом этапе проекта:

Обеспечить обучение и руководство для учителей английского языка по всей Монголии.

На втором этапе:

В общей сложности 400 000 детей получат доступ к платформе приложений ASTRID, а учителя смогут просматривать все данные, принимать на их основе дополнительные решения, ставить задачи и т.д., а также сосредоточиться на принятии решений на основе данных.

На третьем этапе:

Контент о Монголии будет увеличиваться, и можно будет увидеть, как приложение используется в образовательной деятельности не только в Монголии, но и во многих странах. С другой стороны, это должно быть культурное продвижение.

Кроме того, испольнители проекта планируют постепенно внедрять предложения по политике на основе данных в отрасли, например, в образовательных компаниях Oxford и Astrid.

Одна треть населения мира ежедневно использует английский язык. Согласно исследованию Всемирного экономического форума, страны, которые смогли рассмотреть и улучшить английский как второй язык, увеличили свой экономический рост, а доходы и качество жизни их граждан значительно улучшились. Поэтому среди 17 Целей устойчивого развития цель — сделать качественное образование доступным», — говорится в сообщении Минобрнауки.

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