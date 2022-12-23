Путин: «Северные потоки» взорвал тот, кто заинтересован, чтобы газ шел только через Украину

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - За взрывом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ после заседания Госсовета.

«Как обычно в таких случаях говорят: смотри, кто заинтересован. Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? <...> Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом Европы было только через Украину? Вот тот и взорвал», — считает Путин.

Путин уверен, что без государственной поддержки взорвать «Северные потоки» было бы невозможным. Взрывы на них он назвал актом международного, государственного терроризма.

Он отметил, что Украина называет Россию «агрессором», но продолжает брать деньги у РФ за транзит газа. «Деньги не пахнут»,— сказал Путин на пресс-конференции.

Путин заявил, что российская сторона имела возможность посмотреть на места взрывов только один раз, а инцидент никак не расследуется.

В сентябре на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. И в РФ, и в ЕС квалифицируют инциденты как диверсию. В сентябре Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов».

ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. В конце октября к изучению места взрывов допустили «Газпром».

21 декабря газета The Washington Post со ссылкой на западных официальных лиц сообщила, что у Европы нет убедительных доказательств причастности России ко взрывам на «Северных потоках».