За сутки в Казахстане выявлен 271 случай коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции и 5 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 401 221 случай коронавирусной инфекции и 90 490 случаев коронавирусной пневмонии.

На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 523 человека (2 399 КВИ+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 333 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 2 190. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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