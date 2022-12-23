Узбекистан и Казахстан будут вместе работать над энергетическими проектами

CentralAsia (KZ) - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Ташкенте с государственным визитом, 22 декабря провели переговоры в узком и расширенном форматах, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев назвал Казахстан самым близким и надёжным партнёром Узбекистана. «Узбеки и казахи — не просто близкие соседи, а братья, связанные общим историческим наследием, культурными и духовными ценностями. Это наше бесценное богатство, и мы им дорожим и будем дорожить. Я уверен, у нас единая судьба и общее будущее», — подчеркнул он.

Президенты рассмотрели вопросы расширения отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, водной и других сферах. Они также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, в том числе обеспечению стабильного развития Центральной Азии.

На переговорах в расширенном формате Шавкат Мирзиёев подчеркнул значительный прогресс по всем направлениям узбекско-казахского сотрудничества. Он заявил, что в рамках визита будут подписаны два исторических документа.

«Особо отмечу Договор о союзничестве, который отвечает исконным интересам обоих братских народов и знаменует собой новый этап в истории узбекско-казахстанских отношений, — сказал он. — Союзничество — это самый высокий и доверительный уровень межгосударственного партнёрства. Тем самым мы подтвердили, что намерены строить общее будущее».

«Договор о демаркации государственной границы свидетельствует о прочности наших связей, служит делу мира и безопасности в регионе. Наша граница всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Казахстана отметил, что подписываемые договоры открывают новые горизонты и в полной мере отражают обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву «за его созидательную политику и огромный вклад в упрочнение казахско-узбекских отношений». Он также выразил поддержку конституционной реформе в Узбекистане.

Направления расширения сотрудничества

Стороны назвали ядром двустороннего сотрудничества экономику и договорились прилагать больше усилий для использования потенциала двух стран. Для кратного увеличения объёмов товарооборота в ближайшие годы достигнута договорённость сформировать рабочую группу во главе с вице-премьерами и создать совместную внешнеторговую компанию.

Отдельное внимание уделено проектам кооперации. В рамках визита будет дан старт крупным проектам в энергетике, автомобилестроении, химической, электротехнической, строительстве, логистике и других сферах.

«Уверен, что прорабатываемый проект Международного центра промышленной кооперации станет важной площадкой для генерации новых проектов», — сказал глава Узбекистана.

Он отметил необходимость максимального использования потенциала межрегионального сотрудничества. По итогам прошедшего накануне бизнес-форума был подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше 3 млрд долларов.

Другим важным направлением обозначена энергетика. Главы государств условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа.

Одним из ключевых сфер взаимодействия определено повышение транзитного потенциала. «Сегодня мы вышли на стабильный рост грузоперевозок, договорились взаимно создавать благоприятные условия для двусторонних и транзитных перевозок. В целях кратного увеличения объёмов перевозимых грузов условились ускорить проекты, направленные на расширение транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президенты отметили важность укрепления и расширения межпарламентских контактов и культурно-гуманитарных обменов. «Необходимо использовать возможности Межпарламентского совета для мониторинга выполнения всех договорённостей на высшем уровне», — заявил президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за решение установить в центре Астаны памятника великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои. «Это является ярким подтверждением большого уважения к нашей общей истории и культуре, символом нерушимости уз дружбы между двумя братскими народами», — подчеркнул он.

Президент Узбекистана предложил организовать совместные исследования по изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия, запустить с этой целью совместные информационные ресурсы и издавать книги великих писателей и поэтов.

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