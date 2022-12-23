Монголия начинает импортировать овощи и фрукты из Китая через порт Ганцмод

CentralAsia (MNG) - В понедельник Китай запустил новый канал экспорта овощей и фруктов в Монголию: 18,5 тонны свежих продуктов были доставлены через порт Ганцмод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Грузовики с 18 видами овощей и фруктов, включая яблоки, груши, помидоры и огурцы, прошли через наземный порт в городе Баян-Нуур и направились в монгольском аймаке Өмнөговь, где спрос на сельскохозяйственную продукцию продолжает расти из-за роста населения в горнодобывающем районе.

В прошлом фрукты, овощи и другие предметы первой необходимости доставлялись в Улан-Батор, столицу Монголии, через Эренхот, крупнейший сухопутный порт на границе Китая и Монголии, а затем в аймаку Өмнөговь, сказал Лю Сяоцзюнь, заместитель директора офис управления портом Баян-Нуур.

Новое расстояние транспортировки сократилось примерно на 1500 км, что помогает сократить расходы и сохранить свежесть продуктов.

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