Сегодня состоялся 13-й Форум журналистов Монголии и Китая на тему «Журналисты объединяются за зеленый мир»

CentralAsia (MNG) - В 09:30 по местному времени в гостинице Blue Sky начался 13-й Форум журналистов Монголии и Китая на тему «Журналисты объединяются за зеленый мир» для обсуждения окружающей среды и экологических проблем двух стран.

Этот форум освещает актуальную и важную тему. Он уникален еще и тем, что организуется в преддверии визита президента Хурэлсуха Ухнаа в Китай. В ходе визита обсуждались природоохранные и экологические проблемы, а китайская сторона выразила свое сотрудничество в проекте «Миллиард деревьев» Монголии. В будущем Монголия будет работать с своеми южными соседями над реализацией многих проектов против пыльных бурь, опустынивания и изменения климата. И на форуме было отмечено, что роль и участие журналистов обеих стран очень важны

Этот форум, организуемый с 2010 года, с каждым годом расширяется и вышел на этап реализации и реальной работы.

Руководители правительства, такие как Президент и Премьер-министр Монголии, направили свои приветствия, выразив свою поддержку, означающую, что они из года в год придают большое значение этому форуму, выражают свою поддержку во всех аспектах, чтобы расширить его с точки зрения масштабов и повысить результаты.

Китайская сторона также приняла важное участие в форуме, возглавив представителей страны, в том числе заместителей начальника Бюро по распространению информации за рубежом Службы СМИ Госсовета КНР.

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