Эксперты прогнозируют дефицит дизтоплива в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - Дефицит дизтоплива в Казахстане прогнозируют эксперты уже в следующем году. Сообщается, что объемы производства нефтепродуктов снизятся, поскольку все заводы должны уйти на капитальный ремонт. Как итог - рынку будет не хватать более 700 тысяч тонн дизеля к весне, сообщает телеканал «Алматы».

Нынешние объемы не покрывают потребностей рынка, считает эксперт в нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин. По его мнению, за этот год было произведено 5 млн 300 тыс. тонн топлива. Что значительно меньше действительных нужд.

«Потребность рынка составляет около 5,6 млн тонн. То есть порядка 300 тыс. тонн Казахстан вынужден импортировать. А мы все прекрасно понимаем и знаем, что цены на внешних рынках в разы выше, чем в стране. То есть основной проблемой дефицита в Казахстане дизеля является существенный диспаритет цен», - отметил эксперт.

С точки зрения экономики, нарушен принцип равной выгоды, считает Жаукин. Проще говоря, в соседних странах РК нефтепродукты реализуют в два, а то и в три раза дороже, чем в Казахстане. Отсюда и ощутимый переток относительно дешевого казахского топлива за рубеж. И зачастую незаконным путем.

«Пока цены разные, пока выгодно увозить из Казахстана топливо по серым схемам. На сегодня у нас официально экспорт из Казахстана топлива запрещен. Но он у нас вывозится различными способами. Это либо контрабанда, либо через бак автомобиля, либо транзит», - подчеркнул Ерлан Жаукин.

Таким образом, рынку нанесен колоссальный ущерб. Лишь за этот год, по словам специалистов, контрабандисты вывезли из страны 200 тысяч тонн топлива. Но беда в том, что выявить такие факты непросто. Схемы становятся все более изощренными, а предприимчивые нарушители - куда подкованнее. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. Между тем, по мнению экспертов, единственный выход избежать нехватки дизтоплива - добиться выравнивания цен. Чтобы рынок сам был заинтересован в импорте, говорят они.

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