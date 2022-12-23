В конце года Землю накроет мощная затяжная магнитная буря

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Последние дни декабря 2022 года не обрадуют метеопатов спокойной обстановкой, поскольку произошедшие на Солнце вспышки в период с 14 по 20 декабря выбросили в космическое пространство очень мощный поток плазмы. Эта плазма за несколько суток достигла магнитосферы, в результате чего в ближайшие дни, вплоть до конца месяца и даже немного в начале января Землю сотрясут сильнейшие космические толчки.

Сильные магнитные бури будут наблюдаться в период с 24 по 28 декабря, свидетельствуют данные ресурса meteoagent. Сообщается, что речь идет о высоком уровне и k-индексе 5, то есть максимально мощная геомагнитная активность.

Так, в пятницу, 23 декабря, геомагнитное поле будет спокойным и соответствовать k-индексе 2. Тогда как с субботы, 24 декабря, магнитная буря достигнет максимальной интенсивности. Так будет продолжаться в течение пяти дней, вплоть до среды, 28 декабря. 29 декабря магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии. 30 декабря она придет в норму, 31 декабря ожидаются небольшие возмущения.

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят те, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом.

Наиболее частые симптомы при магнитных бурях:

ухудшение настроения

упадок сил,

головная боль,

нарушения сна,

депрессивное состояние,

скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными.

Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.