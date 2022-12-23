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В Южной Корее сообщили о пуске двух баллистических ракет со стороны КНДР
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря у своего восточного побережья, пишет Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены из района аэродрома Сунан в Пхеньяне. Ракеты пролетели 250 и 350 км соответственно, пишет Japan Times. Согласно данным Минобороны Японии, высота полета одной из ракет достигала 50 км.

Уточняется, что 2022 год стал рекордным по числу пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Всего за год было выпущено более 65 ракет.

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