Верховный суд России ликвидировал Федерацию мигрантов РФ за проведение турниров по ММА

CentralAsia (CA) - Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Федерации мигрантов России (ФМР). Об этом сообщает РБК.

Решение суда по административному иску ведомства было вынесено 18 августа текущего года, 20 декабря апелляционная инстанция ВС признала его законным и оставила без изменений.

Как поясняется в решении, Минюст обратился в суд с требованием о ликвидации ФМР в связи с организацией «деятельности с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства Российской Федерации». В частности, ФМР организовала в 2018-2020 годах семь международных турниров по смешанным единоборствам (ММА).

Помимо организации турниров ФМР вменяют то, что она не устранила нарушения, связанные с оформлением документации и обновлением устава, на которые Минюст указал ей осенью 2021 года.

Федерация мигрантов и ее руководитель Вадим Коженов исковые требования не признали и просили суд отклонить иск, говорится в решении.

«Наш устав, естественно, уже морально устарел, вопросов тут нет, с 2007 года законодательство сильно изменилось. И когда началась проверка, нам указали, что у нас устав старый. Но мы четыре раза пытались его исправить. Два раза до проверки, еще в 2020 году, и два раза уже в процессе проверки, в итоге зарегистрировать так и не удалось», — объяснил Коженов.

Федерация мигрантов России — общественная организация, существующая с 2007 года. Сотрудничает с представителями диаспор стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Имеет представительство более чем в 40 городах России. Как сообщается на официальном сайте организации, ФМР оказывает содействие мигрантам в изучении русского языка и получении образования, способствует созданию адаптационных центров и обеспечению легальной жизнедеятельности мигрантов, «ведет активную просветительскую работу по противодействию распространению экстремизма и терроризма, пропаганде толерантности и системно проводит спортивные и культурные мероприятия».

В ноябре текущего года ФМР опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказано о преимуществах для мигрантов службы в российской армии по контракту и процессе вступления в ее ряды.