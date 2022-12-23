Кремль заявил о «существенном продвижении в демилитаризации» Украины

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно констатировать существенное продвижение» в демилитаризации Украины, передает РБК.

Песков отвечал на вопрос журналистов относительно заявлений президента, что у Украины снизился оборонный потенциал. Его спросили, служит ли это свидетельством выполнения цели по демилитаризации Украины.

«Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — ответил Песков.

Представителя Кремля попросили также прокомментировать заявления Путина о желании завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше» и словах Байдена о готовности к личной встрече с российским коллегой.

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом Путин неоднократно говорил. Но конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», — ответил Песков.

Накануне, 22 декабря, Путин после заседания Госсовета пообщался с журналистами и заявил, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется». «В отличие от той же промышленности Украины мы же развивали за последние десятилетия эту нашу промышленность, в том числе оборонную промышленность. Мы развивали нашу военную науку и технологии», — сказал он.

При этом, отметил президент, для России не представляют угрозы поставки западных вооружений Киеву и, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать которые Украине пообещали США. «Говорят, могут «Пэтриотов» туда поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и «Пэтриоты». Там тогда нужно будет что-то вместо «Пэтриотов» ставить, нужно будет разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс. Все не так просто», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Путина, Россия стремится «закончить эту войну» и не собирается «раскручивать маховик», а все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога.