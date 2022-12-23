экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Промышленное производство на Украине сократилось в среднем на 70% в четвертом квартале
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что падение производства в стране по итогам четвертого квартала текущего года в среднем составляет 70%. По его словам, показатели могут варьироваться в зависимости от ситуации в конкретном регионе и электроснабжения того или иного предприятия.

«Отдельные кластеры экономики, имеющие действительно большое военное значение и обеспечивающие стабильность, мы отделили и стараемся их немного меньше ограничивать. А общая ситуация очень сложная. Это точно более 50% по четвертому кварталу в промышленном кластере»,— рассказал Шурма (цитата по «РБК-Украина»).

Замглавы офиса украинского президента не согласился с прогнозом премьер-министра Дениса Шмыгаля, что падение экономики в 2022 году может составить до 50%, если обстрелы энергетической инфраструктуры продолжатся.

«Вы видите, насколько существенны повреждения в энергосистеме и насколько велики ограничения в работе предприятий промышленного сектора. Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале»,— отметил он.

Шурма подчеркнул, что на конкретных украинских предприятиях действуют серьезные ограничения. По его словам, основной задачей в настоящее время является восстановление энергосистемы страны.

С начала октября Россия наносит массированные удары по территории Украины. Минобороны РФ называет целями ударов объекты военного управления и системы энергетики Украины. 16 октября из-за повреждения инфраструктуры было зафиксировано более чем пятидесятипроцентное падение потребления на сетях по всей стране. «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com