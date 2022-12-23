Рахмон сообщил о росте экономики Таджикистана на 7,3% в год последние пять лет

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в послании к парламенту, что экономика страны на протяжении последних пяти лет, несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, росла на уровне 7,3%.

«Несмотря на продолжающиеся преобразования в мировой экономике и отрицательное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, благодаря плодотворной экономической реформе, осуществлению стратегии и программ, и принятию антикризисных мер в течение пяти последних лет развитие экономики Таджикистана ежегодно в среднем обеспечивалось на уровне 7,3%, а валовой внутренний продукт с 71 миллиарда достиг 115 миллиардов сомони и на душу населения увеличился в 1,5 раза», - сказал он.

По его словам, за этот период уровень благосостояния народа постепенно повышался и денежные доходы населения с 41,1 млрд сомони в 2018 году достигли 87 млрд сомони в 2022 году, то есть увеличились в 2,1 раза (текущий курс $1/10,22 сомони).

Средняя заработная плата в стране выросла в 1,5 раза, а размер максимальной пенсии - в 1,3 раза, в результате чего уровень бедности с 27,4% в 2018 году снизился до 22,5% в 2022 году.

За пять лет в стране было создано более 900 тысяч новых рабочих мест, в том числе 190 тысяч в 2022 году, что способствовало улучшению трудовой занятости населения в стране, добавил президент.

Общий объем расходов государственного бюджета на социальные сферы с 9,1 млрд сомони в 2018 году увеличился до 14,7 млрд сомони в 2022 году, или на 62%.

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