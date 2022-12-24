Дипломатический триумф третьего соседа Монголии: Индия профинансирует НПЗ в стране

CentralAsia (MNG) - Сделка является триумфом дипломатии третьего соседа Монголии и поддержит ее усилия по снижению энергетической зависимости.

В ноябре Монголия и Индия закрыли льготный кредит в размере 1,2 миллиарда долларов для финансирования нового нефтеперерабатывающего завода Монголии в аймаке Дорноговь. Чтобы диверсифицировать энергетический сектор Монголии, Улан-Батор претворяет свою внешнюю политику в отношении третьего соседа в экономическую практику.

С тех пор как в 2015 году Монголия и Индия повысили свои двусторонние отношения с «духовных партнеров» до стратегических партнеров, экономические связи двух стран улучшились. В церемонии подписания контракта между Mongol Refinery и Megha Engineering & Infrastructures Limited (MEIL) приняли участие заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян, посол Индии в Монголии М. П. Сингх, советник по экономическим вопросам президента Монголии Даваадалай Батсуурь, а также представители министерств иностранных дел Монголии и Индии.

Природные ресурсы Монголии, основной двигатель экономики страны, действительно являются вопросом внешней политики. Кроме того, положение Монголии, не имеющей выхода к морю, между двумя гигантами — Россией и Китаем — означает, что Улан-Батору требуются дополнительные усилия для привлечения иностранных инвестиций из третьих соседних стран. Следовательно, совместный нефтеперерабатывающий завод Индии и Монголии заслуживает признания.

Монголия известна на мировой арене своим экспортом угля, а не добычей сырой нефти. Однако в 1940-х и начале 1960-х годов Монголия добывала нефть в районе Зуунбаян при технической помощи и подготовленных специалистах, предоставленных советскими инженерами.

После демократической революции 1991 года Монголия реализовала несколько программ по активизации своего энергетического сектора. Такие программы, как Нефтяная программа (1990 г.) и Контракт о разделе нефти (1993 г.), были реализованы в сотрудничестве с зарубежными партнерами и экспертами в области энергетики.

Однако ни одна из этих инициатив не изменила энергетический сектор Монголии и не помогла разработать полностью действующую систему, которая предотвратила бы зависимость Монголии от России и других стран-экспортеров энергии в отношении нефти и других нефтепродуктов.

Понимая значение этого недоедания, правительство Монголии поддержало новые инициативы и проекты не только по диверсификации своего горнодобывающего сектора, но и по созданию инвестиционных возможностей, особенно в энергетическом секторе. И когда Индия и Монголия стали стратегическими партнерами, Улан-Батор увидел окно возможностей. Заинтересованность Индии в развитии нефтяного сектора Монголии является примером успешного использования внешней политики Монголии в отношении третьего соседа.

С точки зрения Монголии, учитывая нестабильность региона и его энергетическую зависимость от иностранных поставщиков, в интересах Монголии иметь доступ к альтернативному или дополнительному источнику внутреннего энергоснабжения.

Успешное завершение строительства Монгольского нефтеперерабатывающего завода станет основой для нового промышленного сектора, но также будет иметь положительные последствия для экономики на макроуровне за счет сокращения оттока валюты из Монголии, стабилизации цен на нефтепродукты и смягчения торгового дефицита страны.

«В настоящее время спрос страны на нефтепродукты в основном зависит от российского импорта. Нефтеперерабатывающий завод будет обеспечивать потребности страны в различных нефтепродуктах, включая дизельное топливо, бензин, реактивное топливо, СУГ и мазут.

Это будет означать снижение зависимости страны от поставок из-за рубежа и, что наиболее важно, укрепление внутренних линий энергоснабжения», — заявил вице-министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Батнайрамдал Отгоншар в интервью The Diplomat’s Болор Лхаажав.

«С выходом завода на полную мощность мы рассчитываем обеспечить от 55 до 60 процентов внутреннего спроса на топливо. Кроме того, мы прогнозируем увеличение рабочих мест на 6000 на этапах строительства завода и дополнительно 560 постоянных рабочих мест после ввода завода в эксплуатацию. Цель состоит в том, чтобы увеличить ВВП более чем на 10 процентов».

С региональной точки зрения — принимая во внимание всестороннее стратегическое партнерство Улан-Батора как с Пекином, так и с Москвой — создание полномасштабной нефтяной промышленности повышает актуальность и важность Монголии в регионе.

По данным Petro Matad Group, компании по разведке нефти со штаб-квартирой в Монголии, «по состоянию на 2022 год в общей сложности насчитывается 33 нефтяных блока. Четыре из этих блоков выведены на добычу, а на 13 блоках ведется разведка в рамках 13 СРП (контрактов о разделе продукции)».

Основываясь на оценке Petro Matad Group и растущем интересе к энергетическому сектору Монголии, при правильном осуществлении нефтяная промышленность Монголии может оказать положительное влияние. Как и в любой новой отрасли, это создает возможности для человеческого капитала, обученных инженеров и национальных экспертов в очень специализированной области горнодобывающей промышленности.

Несмотря на все позитивные перспективы и обещания, эти вопросы больше не могут добросовестно обсуждаться без признания продолжающихся протестов против майнинга и коррупции. Как и в предыдущих делах о хищениях, связанных с крупными государственными предприятиями, такими как «Эрдэнэт», «Эрдэнэс Таван-Толгой», и перетасовке средств малых и средних предприятий, новые отрасли и крупные разработки должны сделать дополнительный шаг, чтобы завоевать доверие общественности, практикуя финансовую прозрачность, поскольку а также подотчетность.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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