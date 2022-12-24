Посол Монголии Саянаа Лхагвасурэн вручила верительные грамоты президенту Молдовы

CentralAsia (MNG) - 15 декабря 2022 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Молдова Саянаа Лхагвасурэн вручила верительные грамоты президенту Республики Молдова г-же Майе Санду.

Посол Саянаа Лхагвасурэн передала приветствия Хурэлсух Ухнаа, президента Монголии, и подчеркнул, что в 2022 году Монголия и Молдова отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, что служит сильным импульсом для укрепления и расширения отношений дружбы и сотрудничества во всех сферах.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества и отношений между двумя странами для процветания народов на взаимовыгодной основе и в областях, представляющих общие интересы, и пожелала всего наилучшего послу Саянаа Лхагвасурэн.

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