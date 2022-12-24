Байден подписал оборонный бюджет на сумму $847 млрд

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 финансовый год объемом в $847,3 млрд. Об этом говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

$800 млн из этой суммы выделены на помощь Украине. $6 млрд CША используют для сдерживания России в Европе. $10 млрд из этой суммы Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.

Документ предполагает исключение России из международных организаций, в том числе G20, санкции за операции с РФ, связанные с золотом, продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере. Вступает в силу постоянный запрет на обмен информацией о системах противоракетной обороны с Москвой.

Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что американский оборонный бюджет включает в себя расширение возможностей украинской авиации