Sky News опубликовал спутниковые снимки обесточенного Киева

CentralAsia (CA) - Последствия веерных отключений электроэнергии на Украине, спровоцированных ударами по энергетической инфраструктуре, зафиксированы на предоставленных Sky News спутниковых снимках. Телеканал опубликовал две фотографии Киева со спутников, сделанные в январе (до начала боевых действий) и ноябре.

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18 ноября, после возобновления Россией ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, президент страны Владимир Зеленский заявил о 10 млн остающихся без электроэнергии украинцах. На прошлой неделе он сообщил, что 6 млн жителей Украины вновь получили доступ к электроснабжению.