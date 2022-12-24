В Казахстане за сутки выявили 257 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 257 случаев коронавирусной инфекции и 10 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано, сообщил Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 401 478 случаев коронавирусной инфекции и 90 500 случаев коронавирусной пневмонии.

На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 498 человек (2 368 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находятся 350 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 2 168. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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