В Париже прошли беспорядки после стрельбы у курдского центра. Видео

CentralAsia (CA) - В десятом округе Парижа (находится в центре города) после убийства трех человек возле Курдского культурного центра прошли столкновения представителей общины с полицией, передает Le Monde.

Днем 23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь по людям на улице Энгиен, неподалеку от Курдского культурного центра Ахмет-Кая. В итоге женщина и двое мужчин были убиты, еще три человека получили ранения, стрелявшего арестовали.

«Курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом сердце Парижа, — написал президент Эмманюэль Макрон в Twitter. — Мои мысли о жертвах, о людях, которые борются за жизнь, об их семьях и близких». Глава МВД Франции заявил, что стрелявший в Париже действовал один и целился в иностранцев.

После серии убийств курды начали собираться возле культурного центра. Некоторые начали поджигать мусорные баки и возводить баррикады на улицах. На место была стянута полиция.

Курды — крупнейшая нация в мире без собственного государства. Их численность, включая диаспоры, составляет около 40 млн человек. Большинство курдов — мусульмане-сунниты. Они преимущественно проживают в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан).

Во Франции насчитывается одна из самых больших курдских общин в мире — около 240 тыс. человек.