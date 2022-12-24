Власти США заявили о росте заболеваемости новым подвидом омикрона

CentralAsia (CA) - В США доля заразившихся вариантом XBB омикрон-штамма коронавируса за неделю выросла до 18%, сообщает Reuters. По оценкам Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на прошлой неделе показатель составил 11,2%

По данным агентства, новый подвид омикрон-штамма составляет более чем 50% случаев COVID-19 на северо-востоке страны, при этом ожидается, что заболеваемость продолжит расти на фоне праздничных поездок.

По данным CDC, подвид штамма доминирует на северо-востоке США, но на его долю приходится менее 10% случаев заражения во многих других частях страны.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в ноябре рассказал ТАСС, что варианты XBB (XBB и XBB.1) — это рекомбинанты сублиний «омикрона» BA.2.10.1 и BA.2.75 («кентавр»).

По его словам, риск повторного заражения вариантом XBB омикрон-штамма, согласно предварительным данным, может быть более высоким в сравнении с другими циркулирующими подлиниями штамма.

Хафизов подчеркнул, что, по данным на 1 ноября, в России не выявили вариант XBB омикрон-штамма коронавируса.