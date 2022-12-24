В Узбекистане началась административная реформа. Число министерств и ведомств будет сокращено с 61 до 28 (список)

В Узбекистане началась административная реформа. Число министерств и ведомств будет сокращено с 61 до 28

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 января 2023 года стартует административная реформа. Число министерств и ведомств будет сокращено с 61 до 28, при этом общий штат госорганов будет уменьшен на 30%.

Соответствующий указ и постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. В рамках документов, количество министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств будут полностью упразднены. Документом также предусмотрено внедрение некой «справедливой системы оплаты труда» в госорганах.

С 1 января 2023 года в системе кабинета Министров РУз будут следующие новые министерства:

Министерство инвестиций, промышленности и торговли (ранее было Министерство инвестиций и внешней торговли, в новом варианте добавилась промышленность);

Министерство экономики и финансов (новое министерство, скорее всего в его состав войдет Министерство финансов);

Министерство горного дела и геологии (новое министерство, судя по всему, Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам будет ликвидирован);

Министерство строительства и ЖКХ (новое министерство, создаваемое за счет объединения Министерства строительства и Министерства жилищно-коммунального обслуживания);

Министерство сокращения бедности и занятости (новое министерство, ранее было Министерство экономического развития и сокращения бедности. Теперь из его состава выведут «экономику», которая перейдет в новое Министерство экономики и финансов, а также добавят «занятость», которая перейдет сюда за счет ликвидации Министерства занятости и трудовых отношений);

Министерство высшего образования, науки и инноваций (новое министерство, судя по всему, Министерство высшего и среднего специального образования объединяется с Министерством инновационного развития);

Министерство дошкольного и школьного образования (новое министерство, объединяются Министерство народного образования и Министерство дошкольного образования);

Министерство природных ресурсов (новое министерство);

Министерство молодежной политики и спорта (новое министерство, судя по всему, его образуют Министерство развития спорта и Агентство по делам молодежи);

Министерство сельского хозяйства (оставшееся министерство);

Министерство водного хозяйства (оставшееся министерство);

Министерство цифровых технологий (Видимо это будет трансформация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций);

Министерство юстиции (оставшееся министерство);

Министерство транспорта (оставшееся министерство);

Министерство культуры и туризма (новое министерство, создается путем объединения Министерства культуры и Министерства туризма и культурного наследия);

Министерство обороны (оставшееся министерство);

Министерство энергетики (оставшееся министерство);

Министерство здравоохранения (оставшееся министерство);

Министерство иностранных дел (оставшееся министерство);

Министерство внутренних дел (оставшееся министерство);

Министерство по чрезвычайным ситуациям (оставшееся министерство).

В списке новых министерств нет Министерства по поддержке махалли и старшего поколения, судя по всему, оно будет ликвидировано.

Изменения в иерархии власти

Кроме того, с 1 января 2023 года вместо должностей 8 вице-премьеров и 3 советников премьер-министра останется всего 4 должности вице-премьера. При этом вице-премьер не сможет одновременно занимать пост министра или иную руководящую должность (как это принято сейчас), а также не будет напрямую руководить деятельностью министерств и других государственных ведомств.

Сегодня, например, существуют должности «вице-премьера – министра энергетики», вице-премьер – министра инвестиций и внешней торговли», «вице-премьер – министр экономического развития и сокращения бедности», «вице-премьер – министр туризма и культурного наследия». Все они будут ликвидированы.

Ждут сокращения и Кабинет Министров. Из существующих сегодня 269 штатных единиц останется всего 120.

Мирзиеев во вторник в послании парламенту и народу страны заявил, что подписал указ об административной реформе, число министерств и ведомств будет сокращено более чем вдвое - с 61 до 28, многие руководители покинут посты, а число госслужащих поэтапно сократится почти на треть.

Глава государства признал, что «в настоящее время в государственном аппарате много дублирования, штат раздут, высока централизованность. В результате сегодня на поиск решений сложных проблем расходуется слишком много времени, сил и ресурсов».

Президент отметил, что в ходе административной реформы будет внедрена система, где руководители министерств, используя конституционный статус, станут напрямую работать с премьер-министром. В частности, проекты постановлений правительства и важные социально-экономические вопросы будут решаться коллегиально, при непосредственном участии министров.