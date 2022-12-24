Число случаев COVID-19 в мире превысило 656,6 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 656 млн 624 тыс. 289, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 677 тыс. 474 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 857,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 457, в Германии - 1 917, в Бразилии - 3 217.