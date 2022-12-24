В Китае за один день коронавирусом заразились 37 миллионов человек, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Китае с начала декабря коронавирусом заболели 248 миллионов жителей страны, что составляет 18 процентов всего населения. Такие данные прозвучали на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения Китая, сообщает Bloomberg.

Так, согласно этим оценкам, только за один день 20 декабря ковидом заразились 37 миллионов жителей Поднебесной. Это крупнейшая в мире вспышка COVID-19.

Ранее независимые аналитики оценивали примерное количество заболевших в Китае лишь в миллион человек ежедневно. Суточная смертность, по их данным, находится на уровне пяти тысяч человек.

Официально власти Китая подтвердили лишь три тысячи случаев с начала декабря.

Как передает Euronews, китайские больницы готовятся к колоссальной волне коронавируса. В Шанхае, по оценкам врачей, число заражений уже превысило пять миллионов, а к концу недели заражен будет каждый второй житель 25-миллионного города.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в течение зимы коронавирусом могут заболеть 800 миллионов китайцев - больше половины населения страны и фактически каждый десятый житель планеты.

При этом в ВОЗ считают, что из Китая поступает слишком мало информации, и призывают власти страны к сотрудничеству. В Пекине эти обвинения отрицают