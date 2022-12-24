В Казахстане не продается индийский препарат от ОРВИ, от которого скончались дети в Узбекистане, - Минздрав РК

CentralAsia (KZ) - В министерстве здравоохранения РК заявили, что препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не зарегистрирован.

«Согласно информации Национального центра экспертизы лекарственных средств, препарат «Док-1 Макс», производитель Marrion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг», - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что с таким составом в Казахстане зарегистрирован один препарат под торговым названием Викс Актив Стопмакс плюс, Великобритания. Препарат рассчитан только для взрослых. Согласно инструкции, детям до 18 лет нельзя применять. Он входит в группу комбинированных противопростудных препаратов.

«Из-за парацетамола препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями для всех препаратов парацетамола. У нас не продается», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у 21 ребенка Самаркандской области Узбекистана, принимавших таблетки и сироп «Док-1 Макс» (Индия), наблюдались осложнения. 15 детей скончалось.

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