Монголия упразднит профессиональные инспекционные организации с 2023 года

CentralAsia (MNG) - Решение о ликвидации Главного управления профессиональной инспекции /ГУПИ/ было принято правительством. Функции этой организации будут переданы 11 министерствам.
«Передача функций Главного управления профессиональной инспекции 11 министерствам будет осуществлена до 1 января 2023 года.
Предварительно в следующих министерствах будут переданы функции профессиональной инспекции:
- Министерство окружающей среды и туризма
- Министерство строительства и градостроительства
- Министерство культуры
- Министерство образования и науки
- Министерство дорожного и транспортного развития
- Министерство здравоохранения
- Министерство электронного развития и связи
- Министерство горной и тяжелой промышленности
- Министерство энергетики
- Министерство труда и социальной защиты
- Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.
Согласно Конституции, правительство Монголии несет ответственность за обеспечение того, чтобы граждане жили в здоровой и безопасной среде. Поэтому контроль, связанный с гигиеной человека, безопасностью жизни и окружающей среды, должен оставаться за государством. Другие виды контроля будут переданы от государства организациям частного сектора и НПО, и контроль будет осуществляться таким образом», — сказал Дашзэвгийн Амарбаясгалан, руководитель Секретариата правительства.