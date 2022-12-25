Монголия упразднит профессиональные инспекционные организации с 2023 года

CentralAsia (MNG) - Решение о ликвидации Главного управления профессиональной инспекции /ГУПИ/ было принято правительством. Функции этой организации будут переданы 11 министерствам.

«Передача функций Главного управления профессиональной инспекции 11 министерствам будет осуществлена ​​до 1 января 2023 года.

Предварительно в следующих министерствах будут переданы функции профессиональной инспекции:

Министерство окружающей среды и туризма

Министерство строительства и градостроительства

Министерство культуры

Министерство образования и науки

Министерство дорожного и транспортного развития

Министерство здравоохранения

Министерство электронного развития и связи

Министерство горной и тяжелой промышленности

Министерство энергетики

Министерство труда и социальной защиты

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Согласно Конституции, правительство Монголии несет ответственность за обеспечение того, чтобы граждане жили в здоровой и безопасной среде. Поэтому контроль, связанный с гигиеной человека, безопасностью жизни и окружающей среды, должен оставаться за государством. Другие виды контроля будут переданы от государства организациям частного сектора и НПО, и контроль будет осуществляться таким образом», — сказал Дашзэвгийн Амарбаясгалан, руководитель Секретариата правительства.

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