В городе Дархан открылся первый экстрим-центр под открытым небом и катание на велосипеде по канатной дороге

CentralAsia (MNG) - 24 декабря в аймаке Дархан-Уул открылся первый открытый экстрим-центр.

Впервые центр, который может работать в четыре сезона года, посвящен развитию и локализации зимнего туризма, а также проведению досуга на здоровом воздухе для детей, молодежи, семей и друзей.

Д. Ганбаатар, основатель центра, сказал, что экстремальный центр Saturn Extreme Mongolia был создан совместными усилиями семьи и друзей.

Глава сомона Т.Атархишиг поддержал предложение и инициативу о создании в сомоне Хонгор аймака Дархан-Уул экстремального центра, решил земельный вопрос.

Они начали подготовку в прошлом мае, и после полугода разработки и тестирования сегодня начали принимать клиентов.

Изначально он начинается с трех видов услуг: катание на велосипеде по канатной дороге, картинги и санки. В будущем они увеличат количество видов и представят новые и инновационные услуги, подходящие для каждого сезона.

Катание на велосипеде по канатной дороге является первым в Монголии, и два клиента могут проехать 220 метров за раз.

Они также были привлечены для развития обслуживания воздушных шаров. Официально зарегистрирован в 2020 году и получил номер. Было проведено не только обучение, но и два человека получили диплом пилотов. Услуги воздушных шаров лицензированы Управлением гражданской авиации и официально поданы заявки. Как только разрешение будет выдано, центр Saturn Extreme Mongolia запустит первый в Монголии воздушный шар.

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