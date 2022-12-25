По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Киеве

CentralAsia (CA) - На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. Издание «Страна.ua» заявило, что поступили сообщения о как минимум двух взрывах в Киеве. Позже появилась информация, что взрывы в Киеве — плановые, и прилетов не было.

Как следует из данных системы оповещения, первые сигналы прозвучали в 09:23. Они распространялись в Киеве и Киевской области. К 09:26 в «красной зоне» оказалась вся территория Украины.

По данным «Страна.ua», взрывы прозвучали в левобережной части Киева. Klymenko Time пишет, что взрывы связаны с работой украинских военных.

Киевские власти ситуацию не комментировали.