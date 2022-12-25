По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Киеве
- Азия и мир, политика
- 14:09, 25 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. Издание «Страна.ua» заявило, что поступили сообщения о как минимум двух взрывах в Киеве. Позже появилась информация, что взрывы в Киеве — плановые, и прилетов не было.
Как следует из данных системы оповещения, первые сигналы прозвучали в 09:23. Они распространялись в Киеве и Киевской области. К 09:26 в «красной зоне» оказалась вся территория Украины.
По данным «Страна.ua», взрывы прозвучали в левобережной части Киева. Klymenko Time пишет, что взрывы связаны с работой украинских военных.
Киевские власти ситуацию не комментировали.
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