МИД Казахстана признал негативное влияние антироссийских санкций на экономику страны

Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) - Санкции против России оказывают негативное влияние на благосостояние Казахстана, поскольку обе страны связывают тесные экономические отношение. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK сообщил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди.

«Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому (экономика республики) не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер»,— сказал Тлеуберди.По его словам, казахстанские власти также предлагают перенести свой бизнес в страну зарубежным компаниям, которые были вынуждены закрыть представительства в РФ под влиянием санкций.

Глава МИД Казахстана заявил о регулярных призывах к переговорам России и Украины.

«Россия и Украина - это исторически дружественные для Казахстана государства. пПрезидент [республики Касым-Жомарт] Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта», - сказал глава МИД.

Министр рассказал, что Казахстан старается одновременно выстраивать сбалансированные дипломатические отношения с Россией, Китаем, соседними государствами Центральной Азии, ЕС, Великобританией и Японией. Особое внимание, по его словам, уделяется «развитию транспортного и логистического потенциала Казахстана».

Главы МИДов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 24 декабря провели переговоры в Токио с их японским коллегой Ёсимасой Хаяси. В ходе переговоров представители стран Центральной Азии отметили важность сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

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