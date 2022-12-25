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В США 23 человека погибли от последствий зимнего шторма
Предыстория: В США отменили более 5,5 тыс. авиарейсов из-за снежного шторма

CentralAsia (CA) -  Не меньше 23 человек погибли в результате происшествий, связанных с зимним штормом в США. Как передает NBC, гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Новые случаи смерти отмечены в штатах Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо. Так, в небольшом городе Бат (Мичиган) 82-летняя женщина умерла от обморожения, которое получила на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и воздействием окружающей среды.

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

Зимний шторм в США сопровождается резким понижением температуры, сильными снегопадами и ветром. Все это привело к множеству аварий, проблемам с энергоснабжением и задержкам авиарейсов. Так, по данным FlightAware.com, в США были задержаны 7,1 тыс. рейсов, еще 3,1 тыс.— отменены. Без электричества остаются около 390 тыс. абонентов, следует из информации PowerOutage.us. Отключения затрагивают штаты Вашингтон, Джорджия, Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания и другие.

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