Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

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CentralAsia (CA) - Афганские власти, которые представлены талибами (члены террористической организации «Талибан», запрещена в РФ), приказали всем национальным и международным неправительственным организациям (НПО) отстранить своих сотрудниц от работы после «серьезных жалоб» на их дресс-код. Об этом AFP сообщило Министерство экономики.

«Поступили серьезные жалобы на несоблюдение правил ношения хиджаба, а также других правил и предписаний, касающихся работы женщин в национальных и международных организациях»,— говорится в уведомлении, разосланном всем НПО, копия которого была получена AFP и подтверждена представителем министерства.

«Министерство экономики... предписывает всем организациям прекратить работу женщин до дальнейшего уведомления»,— говорится в документе.

Это распоряжение поступило менее чем через неделю после того, как министр высшего образования запретил женщинам посещать университеты. Захватившие в августе 2021 года власть в Афганистане талибы вводят жесткие ограничения в отношении женщин, фактически вытесняя их из общественной жизни, отмечает AFP.

Ранее талибы потребовали от университетов Афганистана приостановить занятия для девушек до дальнейшего распоряжения. В ООН сочли это нарушением международного права. Позже талибы назвали причины запрета на обучение женщин в вузах. По утверждению министра высшего образования Нада Мухаммеда Надима, одной из них стало то, что студентки зачастую не носили хиджаб.