Более 230 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции и 10 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано, сообщил Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 401 711 случаев коронавирусной инфекции и 90 510 случаев коронавирусной пневмонии.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 668 человек (2 528 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находятся 350 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 2 318. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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