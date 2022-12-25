Китай перестал публиковать ежедневные данные о коронавирусе

CentralAsia (CA) - Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала публиковать ежедневные данные о COVID-19 из-за сомнений в их надежности, поскольку число случаев заражения резко возросло после ослабления коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление NHC.

«Соответствующая информация о COVID-19 будет опубликована Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справок и исследований»,— сказано в заявлении комиссии, на которое ссылается агентство. В нем не уточняется, как часто центр будет обновлять информацию о коронавирусе.

Решение о прекращении публикации ежедневных данных о распространении инфекции связано с ростом опасений по поводу отсутствия важной информации, поскольку Пекин внес радикальные изменения в политику «нулевой терпимости» к COVID-19.

Несмотря на рекордный всплеск заболеваемости, NHC не сообщала о случаях смерти от коронавируса по всей стране в течение четырех дней подряд, прежде чем приостановить публикацию данных. Также Китай изменил критерии установления смерти от COVID-19: теперь умершими от коронавируса будут считать только тех, у кого причиной смерти стала дыхательная недостаточность. Подсчет числа заболевших осложнился и тем, что NHC перестала вносить в статистику случаи бессимптомного течения болезни.

Согласно последним данным на сайте NHC, за 23 декабря на материковой части Китая было выявлено 28 914 новых случаев коронавируса, еще 28 480 человек были выписаны из больниц. На сайте ЦКЗ информация о заболевших на момент написания статьи отсутствует.

Ранее Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщил, что с начала декабря COVID-19 заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Согласно этим подсчетам, большинство из зараженных заболели коронавирусом в течении декабря, при этом только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 млн человек. Это является крупнейшим всплеском заражения COVID-19 в Китае с начала пандемии, указывает агентство.

Наибольшее число инфицированных выявлено в южной провинции Сычуань и столичном регионе: COVID-19 там болеет каждый второй. Bloomberg отмечает, что резкий всплеск заболеваемости может быть связан с отменой Пекином политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

В начале декабря в Китае отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках коронавируса и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. На этот шаг власти пошли после того, как в конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. Дефицит бюджета Китая в 2022 году достиг рекордного уровня, в частности из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19.