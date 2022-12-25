В Казахстане подъем заболеваемости ОРВИ и COVID: Минздрав призывает казахстанцев носить маски

CentralAsia (KZ) - В Казахстане отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, также в сутки регистрируется до 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова рекомендовала носить маски в общественных местах, чтобы избежать заражения.

В целом эпидситуация в республике стабильная.

Вместе с тем, в 12 регионах - городах Астана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской области - показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.

За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, отметила она. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 20%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения