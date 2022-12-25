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Число погибших от последствий зимнего шторма в США выросло до 28

CentralAsia (CA) -  В США по меньшей мере 28 человек погибли в результате стихийных бедствий, связанных с холодной погодой. Об этом сообщает телеканал NBC. С утра СМИ заявляли о 23 жертвах зимнего шторма.

Смерти зафиксированы в штатах Оклахома, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсин, Канзас, Небраска, Огайо, Нью-Йорк, Колорадо и Мичиган.

Гибель людей в основном связана с ДТП или обморожением. Например, в Мичигане 82-летняя женщина скончалась, после того как ее нашли лежащей в снегу возле дома престарелых.

Ранее синоптики предупреждали об опасных для жизни низких температурах и холодном ветре. Сотни тысяч жителей США остались без электричества. Отдыхающие столкнулись с массовыми задержками и отменами авиарейсов.

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