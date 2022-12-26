Korean Air заявляет, что хочет продолжить полеты в Монголию

CentralAsia (MNG) - Министр дорожного и транспортного развития Бямбацогт Сандаг принял вице-президента по международным делам корейской авиакомпании Korea Air Ким Тэ Джуна и обменялся мнениями по вопросу полетов и сотрудничества между Монголией и Республикой Корея. Об этом сообщил правительственный портал министерства.

Ким Тэ Джун, вице-президент компании Korea Air, предоставил подробную информацию о полетах своей компании в Монголию, а также информацию о либерализации сектора воздушного транспорта и направлении политики правительства Республики Корея.

Он сказал, что в связи с тенденцией развития авиационной промышленности Южной Кореи в последние годы, в том числе возможностями корейского населения и экономической ситуацией, многие авиакомпании создали жесткую конкуренцию на рынке страны, и поэтому из-за сложной ситуации за долгосрочной перспективе выживания, идет процесс слияния авиакомпаний. Например, компания Korean Air ведет переговоры о слиянии с компанией Asiana Airlines, а также несколько лоукостеров об объединении усилий, сказал он. В связи с этой ситуацией он сообщил, что проинформирует страны, куда эти компании выполняют рейсы, и работают над получением соответствующего разрешения. И от имени компании Korea Air выразил желание сохранить без изменений выполнение рейсов в Монголию и выразил радость по поводу того, что в Монголии введен в эксплуатацию международный аэропорт «Чингисхан».

В ответ министр Бямбацогт Сандаг дал конкретную информацию об основных изменениях, реформах и прогрессивных политических шагах, предпринятых в области либерализации и расширения авиатранспортного сектора Монголии за последние 3 месяца с момента его назначения министром дорожного и транспортного развития.

Министр попросил, чтобы, несмотря на усиление рыночной конкуренции в рамках этой работы, авиакомпании придерживались принципа взаимной выгоды и не руководствовались крайними деловыми интересами для равноправного сотрудничества. Он также выразил надежду на увеличение туристического потока монгольских и корейских граждан, расширение туризма и культурных связей за счет безвизового въезда корейских граждан в Монголию.

Кроме того, стороны обсудили другие возможности сотрудничества, такие как поиск возможности обучения в Авиационном училище при компании Korein Air по направлению подготовки кадров авиационной отрасли Монголии, использование для обучения старого аэропорта Буянт Ухаа, а также использование воздушного пространства Монголии для летной подготовки.

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