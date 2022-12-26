Четыре монгольские статьи опубликованы в Международном научном журнале

CentralAsia (MNG) - В этом году четыре статьи из Монголии были опубликованы в престижном международном научном журнале, зарегистрированном в World Science Database. Монгольский государственный университет (МГУ) представил научные работы и статьи монгольских ученых, опубликованные в международно признанных профессиональных журналах с индексами SSCI, SCI и AHCI и зарегистрированные в базе данных «Web of Science».

Одна из четырех статей была опубликована самостоятельно, а еще три из нашей страны были написаны в соавторстве. Статьи представляют собой исследовательские работы о загрязнении воздуха и почвы и глобальном изменении климата. Исполняющий обязанности директора МГУ профессор Д.Бадарч отметил, что журналы являются ведущими в своих областях, полностью открытыми и дорогостоящими, пользуются большим спросом, и большинство из них являются как печатными, так и цифровыми.

Он сказал: «Тот факт, что исследования наших ученых и преподавателей публикуются на международном уровне, является важным признаком того, что мир начинает относиться к нам с большим интересом, а эксперты — с уважением».

В МГУ работает около 660 ученых и преподавателей. Научно-исследовательские работы, 130 из которых опубликованы во влиятельных международных научных журналах. Большинство статей было опубликовано в области окружающей среды, экологии, математики, техники, химии, ботаники, геологии, информатики и сохранения биоразнообразия.

Заведующая кафедрой экологии и лесотехники МГУ Н.Сономдагва объясняет этот успех тем, что школа включила в свои внутренние правила, что преподаватели публикуют свои работы на международном уровне. Во-вторых, руководство школы поощряет работу учителей.

В рейтинге U-Multirank 2021 года был рассчитан новый показатель, называемый индексом международного сотрудничества, и по этому показателю МГУ вошел в число 25 лучших университетов мира.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения