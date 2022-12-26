Австралийская компания Jade Gas подписывает договор о продаже газа в Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания Jade Gas подписала меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из своего проекта TTCBM в Монголии для обеспечения медно-золотой разработки Xanadu Mines в Хармагтай. Об этом сообщил в Twitter Jade Gas.

Xanadu разрабатывает месторождения медно-золотых порфиров на юге Монголии, а ее проект Хармагтай расположен примерно в 80 км к северо-востоку от проекта Jade TTCBM. Ожидается, что срок службы рудника составит 30 лет, а потребляемая мощность составит до 120 МВт.

Jade сказала, что Меморандум о взаимопонимании согласовывает общие стремления обеих сторон по улучшению энергетической независимости Монголии, энергетического баланса и выполнению обязательств по борьбе с изменением климата.

Стороны будут работать над переговорами по коммерческим условиям обязывающего соглашения о продаже газа, которое ожидается после реализации программы пилотной добычи Jade по проекту TTCBM в 2023 году.

«Jade уже установила значительный потенциал газового месторождения на 45-километровом участке, и приятно видеть, что коммерческие клиенты в регионе признают важную роль, которую Jade может сыграть в предоставлении более чистого источника энергии для реализации амбиций ESG по устойчивой работе. Об этом заявил генеральный директор Jade Крис Джеймисон.

Jade Gas Holdings Limited (Jade) — компания, занимающаяся разведкой газа и ориентированная на потенциал метана угольных пластов (CBM) в Монголии. Флагманским проектом Jade является газовый проект МУП на территории Соглашения о разделе продукции (СРП) Тавантолгойского XXXIII нетрадиционного газового бассейна (проект TTCBM). Jade будет эксплуатировать и управлять проектом TTCBM через свою дочернюю компанию ООО «Метан Газ Ресурс» (МГР), совместное предприятие (СП) в партнерстве с ООО «Эрдэнес Метан» (ЭМ), представляющей компанию правительства Монголии. СП было создано с целью разведки, разработки и добычи газа на проекте TTCBM, расположенном в районе Южная Гоби в Монголии.

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