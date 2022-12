Австралийская компания Jade Gas подписывает договор о продаже газа в Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания Jade Gas подписала меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из своего проекта TTCBM в Монголии для обеспечения медно-золотой разработки Xanadu Mines в Хармагтай. Об этом сообщил в Twitter Jade Gas.

